La tajante advertencia de Scaloni sobre los rivales de Argentina en el Mundial 2026: "Vamos apercibidos"

Luego del triunfo ante Mauritania, Scaloni reconoció que siguió los partidos de sus rivales en la Copa del Mundo y le dejó una advertencia a sus dirigidos.

La escena estuvo montada en la Bombonera frente a Mauritania, pero el foco del plantel ya empieza a correrse inevitablemente hacia el gran objetivo de la temporada: el Mundial. Así lo dejó entrever Lionel Scaloni en la conferencia de prensa posterior al trabajado triunfo de la Selección Argentina en su primer compromiso amistoso de la fecha FIFA.

El entrenador no esquivó el tema: la cita máxima atravesó buena parte de las preguntas y también de sus respuestas. En ese contexto, el técnico confirmó que el análisis de los futuros rivales ya está en marcha. Austria, Argelia y Jordania, los adversarios en la fase de grupos del Mundial 2026, ya forman parte del radar del cuerpo técnico.

La advertencia de Lionel Scaloni sobre los rivales de Argentina en el Mundial 2026 Incluso antes de la presentación del equipo, esos seleccionados tuvieron rodaje en sus respectivos amistosos, y el DT nacido en Pujato aprovechó la jornada para sacar las primeras conclusiones: “ “Vimos un rato de Argelia con Guatemala y un rato de Austria con Ghana, que ganan los dos por goleada. A Jordania con Costa Rica no pudimos verlo porque estabamos concentrados“, confesó el entrenador de la Selección argentina.

Lionel Scaloni vs Mauritania Lionel Scaloni dejó una advertencia sobre los rivales de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026. “Son rivales difíciles, no puedo decir otra cosa, es la realidad. Van a ser duros y van a jugar como jugaron Mauritania hoy: al 100%. Nos lo van a poner difícil y un Mundial se definen por pequeñas cosas”, aseguró a la hora de analizar a sus rivales de la fase de grupos en el certamen mundialista.