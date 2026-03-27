Atento, Scaloni: Austria le metió 5 a una selección que jugará el Mundial ¡y Argelia hizo 7!

Austria y Argelia, rivales de la Selección en el Mundial 2026, llegan afilados. Goleadas, contundencia y señales que no pasan desapercibidas para Scaloni.

Austria y Argelia llegan encendidos al Mundial y ponen en alerta a la Scaloneta.

Austria y Argelia, dos de los rivales que tendrá la Selección argentina en la fase de grupos del Mundial 2026, dejaron una fuerte señal en la previa con sendas goleadas en sus amistosos internacionales. Los europeos vencieron 5-1 a Ghana, mientras que el conjunto africano aplastó 7-0 a Guatemala.

El equipo austríaco, dirigido por Ralf Rangnick, mostró un dominio claro durante todo el partido disputado en Viena. Con el 61 por ciento de posesión, construyó una victoria sólida con goles de Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch, Stefan Posch, Carney Chukwuemeka y Nicolas Seiwald. El descuento para los africanos lo marcó Jordan Ayew.

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⚽️ Marcel Sabitzer scores from the penalty spot for

Austria national football team!



Austria 1-0 Ghana



Cool and composed from Sabitzer

Austria take the lead early in the game!

pic.twitter.com/8trxUPyq2l — アッザーム (@azzam151223) March 27, 2026 Más allá del resultado, Austria evidenció un funcionamiento colectivo aceitado y una gran eficacia en ataque, con todos sus goles convertidos en el segundo tiempo. Este rendimiento lo posiciona como un rival de cuidado de cara al duelo ante Argentina en la segunda fecha del grupo.

Argelia arrasó con un 7-0 y mostró todo su poder ofensivo Embed De pênalti, Riyad Mahrez faz o segundo gol da Argelia em amistoso contra a Guatemala.pic.twitter.com/UtK2mnBtWb — Central do Arabão (@centraldoarabao) March 27, 2026 Por su parte, Argelia fue todavía más contundente. En un amistoso disputado en el estadio Luigi Ferraris de Génova, goleó 7-0 a Guatemala con una actuación demoledora. Riyad Mahrez, Amine Gouiri -por duplicado-, Houssem Aouar, Achref Abada, Fares Ghedjemis y Nadhir Benbouali fueron los autores de los goles.