Mazazo para la Selección argentina a horas de enfrentar a Mauritania en la Bombonera

A horas del choque contra Mauritania, Lionel Scaloni y todo el CT de la Selección argentina recibió una pésima noticia con uno de sus futbolistas.

La Selección argentina se prepara para disputar el primer partido de la fecha FIFA de marzo antes de despedirse del país y partir rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en donde buscarán retener la corona y consagrarse como bicampeones del mundo.

Su primer rival será Mauritania, al que estará enfrentando este viernes a las 20:15 en la Bombonera. Luego, el próximo martes a la misma hora y en el mismo estadio de medirá con Zambia. De cara a estos dos amistosos, Lionel Scaloni decidió convocar a futbolistas que vienen sumando pocos minutos en la Albiceleste con la intención de verlos en cancha y analizar si pueden meterse en la lista de los futbolistas que viajarán a disputar la Copa del Mundo.

Pensando en esa lista, el DT de la Selección argentina recibió una pésima tras el entrenamiento vespertino en Ezeiza: Joaquín Panichelli, futbolista de gran presente en el Racing de Estrasburgo de Francia, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y se quedará afuera del Mundial 2026.

Joaquín Panichelli Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y está afuera del Mundial 2026. @RCSA Joaquín Panichelli se rompió los cruzados y está out del Mundial 2026 La lesión se produjo en el último entrenamiento previo al amistoso frente a Mauritania. En ese contexto, el atacante surgido en River abandonó la práctica visiblemente afectado, entre lágrimas, y a la espera de los estudios médicos que terminarían por determinar el alcance de la lesión.

Aunque en un primer momento se manejó la posibilidad de que se tratara de una molestia menor —que no lo dejara fuera de la pelea por un lugar en la lista definitiva para el Mundial —, los resultados conocidos pasada la medianoche disiparon las dudas: se confirmó que padece la misma lesión que lo había marginado hace dos años.