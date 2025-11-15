La emoción de Joaquín Panichelli tras debutar con la Selección argentina en la victoria ante Angola: "Al final, es un..."

Joaquín Panichelli hizo su debut con la Albiceleste en el 2-0 ante Angola y no pudo ocultar su felicidad por el sueño que cumplió.

La Selección argentina cerró el 2025 por todo lo alto. Tras clasificarse al Mundial 2026 y quedar en lo más alto de las Eliminatorias Sudamericanas, los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron 2-0 a Angola en Luanda, en lo que fue la última presentación del año.

En este amistoso, el DT hizo debutar a Kevin Mac Allister y Joaquín Panichelli por primera vez con la camiseta albiceleste. El delantero del Racing de Estrasburgo, que es sensación en la Ligue 1 de Francia (máximo goleador), ingresó a los 41 minutos del segundo tiempo en lugar de Lionel Messi.

La emoción de Joaquín Panichelli tras debutar con la Selección argentina De esta manera, el delantero formado en las Inferiores de River cumplió su sueño y ahora buscará ganarse un lugar en la lista de cara al Mundial 2026. Esa emoción y felicidad de haberse puesto la camiseta de la Albiceleste por primera vez en su carrera, no la pudo ocultar tras el final del partido y así lo expresó en diálogo con TyC Sports: “Al final, es un sueño poder estar acá. Hoy me tocó sumar minutos. Una alegría increíble de poder estar y sumar minutos”.

La emoción de Joaquín Panichelli tras haber debutado en la Selección argentina (Créditos: TyC Sports) Por otro lado, Panichelli se refirió a sus características como delantero y aseguró que es un 9 de área letal: “Me considero más un 9 de área, siento que tengo cualidades y lo puedo hacer bien, con garra, me gusta eso de pelear y chocar también”, remarcó.