La tajante opinión de Marcelo Bielsa sobre el formato del Mundial con 48 selecciones: "Son inventos que..."

Marcelo Bielsa habló acerca de la extensión de equipos que empezará a regir en el Mundial 2026 y lo hizo con un punto de vista muy marcado.

Marcelo Bielsa siempre se caracterizó por no tener filtro y decir lo que piensa sin importar el costo. Y esta fecha FIFA de noviembre no fue la excepción: el DT de la Selección de Uruguay dio su punto de vista sobre el nuevo formato del Mundial con 48 selecciones que se estrenará en siete meses en Estados Unidos-México-Canadá.

La opinión de Marcelo Bielsa sobre el formato del Mundial con 48 selecciones En la conferencia previa al amistoso contra México de este sábado por la noche, el Loco opinó acerca de la extensión de equipos en el certamen y no se mostró disgustado por el cambio. "Que compitan 48 selecciones son inventos que luego se verifican en la práctica", explicó en primer término.

Luego, profundizó el análisis y revalidó el visto bueno. "Muy probablemente este nuevo procedimiento les dé la razón a los organizadores porque encontraremos que hay muchos equipos que tienen un nivel que enriquece a la competencia", afirmó.

La mirada de Marcelo Bielsa sobre el formato del Mundial con 48 selecciones. La mirada de Marcelo Bielsa sobre el formato del Mundial con 48 selecciones. Video X: @ArenCobian07 "La idea de aceptar más equipos participantes, no pasa por satisfacer el deseo de alguien en participar, sino que entiendo es para que se eleve el nivel", explayó Bielsa, que luego sostuvo: "El objetivo de un Mundial con esta característica busca que se ofrezcan mejores espectáculos, más partidos lindos, equipos que jueguen bien, así como enfrentamientos de altísimo nivel".

La advertencia del DT de Uruguay para la FIFA Más allá de esas declaraciones positivas respecto al nuevo formato del Mundial que empezará a regir en la edición de 2026, el entrenador argentino dejó una advertencia muy contundente para el ente organizador: "Para eso hay medidas que supongo FIFA va a tomar en consecuencia".