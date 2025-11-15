La decisión de Ariel Holan que celebran los hinchas de Independiente a horas del choque decisivo ante Central
Ariel Holan tomó una sorpresiva medida que festejan los fanáticos del Rojo a horas del duelo en el Libertadores de América.
Este sábado a partir de las 21:30, Independiente cerrará su participación en el torneo Clausura (quedó eliminado hace dos fechas) recibiendo al Rosario Central de Ariel Holan en el Estadio Libertadores de América.
A pesar de que no puede meterse en los playoffs, Independiente necesita ganar ante su gente y volver a sumar de a tres para mantener vivas las esperanzas de poder clasificar a la Copa Sudamericana 2026.
Por su parte, el Canalla ya no juega por nada debido a que ya se aseguró el primer puesto de la zona B y de la Tabla Anual (jugará la Supercopa Internacional contra el ganador del Trofeo de Campeones) y también se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
La decisión de Ariel Holan que celebran los hinchas de Independiente
Es por ello que para este compromiso, Ariel Holan tomó una decisión que festejaron los hinchas de Independiente: el DT decidió no convocar a Ángel Di María (será el primer partido que se perderá desde su vuelta al Canalla), Alejo Véliz y Franco Ibarra, ya que los tres estaban con cuatro tarjetas amarillas. Además, Carlos Quintana, Franco Ibarra y Juan Giménez son bajas por lesión.
De esta manera, el DT de Rosario Central planteará un equipo alternativo para visitar al Rojo y así también preservar gran parte de los titulares para los octavos de final.