La decisión de Ariel Holan que celebran los hinchas de Independiente a horas del choque decisivo ante Central

Ariel Holan tomó una sorpresiva medida que festejan los fanáticos del Rojo a horas del duelo en el Libertadores de América.

Este sábado a partir de las 21:30, Independiente cerrará su participación en el torneo Clausura (quedó eliminado hace dos fechas) recibiendo al Rosario Central de Ariel Holan en el Estadio Libertadores de América.

A pesar de que no puede meterse en los playoffs, Independiente necesita ganar ante su gente y volver a sumar de a tres para mantener vivas las esperanzas de poder clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Por su parte, el Canalla ya no juega por nada debido a que ya se aseguró el primer puesto de la zona B y de la Tabla Anual (jugará la Supercopa Internacional contra el ganador del Trofeo de Campeones) y también se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Es por ello que para este compromiso, Ariel Holan tomó una decisión que festejaron los hinchas de Independiente: el DT decidió no convocar a Ángel Di María (será el primer partido que se perderá desde su vuelta al Canalla), Alejo Véliz y Franco Ibarra, ya que los tres estaban con cuatro tarjetas amarillas. Además, Carlos Quintana, Franco Ibarra y Juan Giménez son bajas por lesión.