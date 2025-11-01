Central se aseguró el primer puesto en la tabla anual y jugará la Supercopa Internacional: contra quién será esa final

Rosario Central le ganó 3-1 a Instituto en Alta Córdoba, llegó a los 65 puntos en la tabla anual y se clasificó a la Supercopa Internacional. A quién enfrentará y cuándo.

La histórica vuelta de Ángel Di María potenció por completo a un Rosario Central que ya había arrasado en el primer semestre de 2025, a tal punto que el equipo rosarino, a falta de tres fechas para el cierre, ya se aseguró el primer puesto de la tabla anual. En ese contexto, no solo se clasificó a la Copa Libertadores 2026 (lo hizo la jornada anterior), sino que también jugará la Supercopa Internacional.

En el arranque de la fecha 14 del torneo Clausura, el Canalla venció 3-1 a Instituto en Alta Córdoba y sigue puntero e invicto en la Zona A, pero a eso ahora hay que sumarle el boleto para jugar la final única contra un rival que todavía no está definido.

Central se clasificó a la Supercopa Internacional 2026: contra quién jugará la final Central llegó a los 65 puntos en la acumulada y Boca, su máximo perseguidor, lo sigue con 53, es decir que ya no tiene chances de alcanzarlo (el Xeneize está a 12 unidades con 9 en juego). Así, los de Ariel Holan deberán esperar a que se definan otras cuestiones para conocer contra quién disputarán la Supercopa.

Ángel Di María Ángel Di María ya se aseguró disputar una final con Rosario Central: la Supercopa Internacional 2026. @RosarioCentral Dicha final enfrenta al líder de la tabla anual -en este caso el Canalla- y el ganador Trofeo de Campeones, que se disputa a fin de año entre el campeón del Apertura (Platense) y el vencedor del actual Clausura. Una vez que eso suceda, el elenco rosarino conocerá al rival con el que se medirá a partido único y en una sede neutral por el título.