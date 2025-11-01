Central se aseguró el primer puesto en la tabla anual y jugará la Supercopa Internacional: contra quién será esa final
Rosario Central le ganó 3-1 a Instituto en Alta Córdoba, llegó a los 65 puntos en la tabla anual y se clasificó a la Supercopa Internacional. A quién enfrentará y cuándo.
La histórica vuelta de Ángel Di María potenció por completo a un Rosario Central que ya había arrasado en el primer semestre de 2025, a tal punto que el equipo rosarino, a falta de tres fechas para el cierre, ya se aseguró el primer puesto de la tabla anual. En ese contexto, no solo se clasificó a la Copa Libertadores 2026 (lo hizo la jornada anterior), sino que también jugará la Supercopa Internacional.
En el arranque de la fecha 14 del torneo Clausura, el Canalla venció 3-1 a Instituto en Alta Córdoba y sigue puntero e invicto en la Zona A, pero a eso ahora hay que sumarle el boleto para jugar la final única contra un rival que todavía no está definido.
Central se clasificó a la Supercopa Internacional 2026: contra quién jugará la final
Central llegó a los 65 puntos en la acumulada y Boca, su máximo perseguidor, lo sigue con 53, es decir que ya no tiene chances de alcanzarlo (el Xeneize está a 12 unidades con 9 en juego). Así, los de Ariel Holan deberán esperar a que se definan otras cuestiones para conocer contra quién disputarán la Supercopa.
Dicha final enfrenta al líder de la tabla anual -en este caso el Canalla- y el ganador Trofeo de Campeones, que se disputa a fin de año entre el campeón del Apertura (Platense) y el vencedor del actual Clausura. Una vez que eso suceda, el elenco rosarino conocerá al rival con el que se medirá a partido único y en una sede neutral por el título.
La última edición de la Supercopa
Para tener una referencia reciente, la última edición de la Supercopa Internacional, en la que Vélez venció a Estudiantes en Avellaneda, se disputó el pasado 8 de julio. Lo que sí es un hecho es que Central estará presente en un match que seguramente se juegue en el calendario de 2026, con rival y sede a definir.