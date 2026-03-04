Sufre Central: Di María se lesionó tras el clásico ante Newell's y ¿se pierde la Supercopa Internacional?

Di María, quien confesó haber jugado el duelo ante Newell's con molestias en su pierna izquierda, empeoró su cuadro y será baja en Central por algunas semanas.

A pesar de sus 38 años, Ángel Di María es la figura indiscutida de Rosario Central. Con la calidad intacta, sigue deleitando a los hinchas cada fin de semana. El último domingo, de hecho, volvió a hacer festejar a todo el pueblo canalla con su gol a Newell's en el clásico disputado en el Coloso Marcelo Bielsa.

Tras el encuentro, el Fideo confesó que llegó a este trascendental duelo con dolencias musculares en su pierna izquierda y que de haberse tratado de otro rival no habría jugado para resguardar su integridad física. Y si bien la apuesta le salió bien en lo inmediato, a la larga le terminaría costando caro.

di maría Ángel Di María se habría desgarrado el aductor izquierdo. @angeldimariajm Es que, a falta todavía de una confirmación oficial por parte del club, todo indica que sufrió un microdesgarro en el aductor izquierdo. Si bien no se trata de una lesión muy grave, requiere de al menos unas tres semanas lejos de las canchas para su recuperación plena y no empeorar el cuadro.

Esto preocupa a Central, puesto que no podrá contar a su principal figura y referente, aunque el paro del fútbol para este fin de semana -en el que debía disputarse la fecha 9 del Torneo Apertura- trae un poco de alivio en Arroyito, ya que es un partido menos que se perderá Angelito.