La fulminante cargada de la esposa de Di María a Newell's tras su golazo y el triunfo de Central

Tras el 2-0 de Central en el clásico, Jorgelina Cardoso le dedicó un picante mensaje a un hincha de Newell's que la había desafiado en la previa. El posteo.

Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, no se perdió el momento de chicanear a Newell's tras un nuevo triunfo de Central.

Rosario Central le ganó 2-0 a Newell's como visitante y estiró a ocho partidos su racha sin perder ante su eterno rival, con seis victorias consecutivas. El golpe lo dio nada menos que Ángel Di María, con una volea inolvidable que rompió el cero y encaminó el clásico.

El partido fue parejo hasta que apareció la jerarquía del campeón del mundo. En el inicio del segundo tiempo, cazó una pelota a metros del área chica y, de aire, metió un tremendo zurdazo para empezar a enmudecer el Coloso del Parque. Minutos más tarde, Enzo Copetti la empujó abajo del arco y desató la locura canalla.

No obstante, en la previa ya se jugaba un partido aparte. En las inmediaciones de la cancha de Newell's, un hincha leproso aprovechó las cámaras de TyC Sports para lanzar una chicana directa al 11 de Central: “Fideo, ¿tu mujer te deja venir el domingo?”. Una provocación al pasar que, lejos de quedar en el aire, tuvo respuesta.

La picante historia de Jorgelina Cardoso contra un hincha de Newell's tras la victoria de Central Tras el pitazo final que decretó el triunfo azul y amarillo, quien recogió el guante fue Jorgelina Cardoso. La esposa de Di María subió a sus historias el video con la provocación y lo acompañó con el tanto de Ángel y un picante mensaje que hizo ruido en la ciudad: “Respetamos mucho a los hinchas de NOB, pero a los bocones como vos les respondo. Una buena mamá siempre deja que papá vaya a ver a sus hijos”.

La historia de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's. La historia de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's. Ángel Di María también festejó en las redes La frase cayó como una bomba en el mundo rojinegro, que está último en la tabla anual y se complica cada vez más con el descenso. Mientras tanto, Fideo también dejó su marca en redes: subió una imagen celebrando la victoria en el clásico y posó sonriente junto a una “estampita” de “Santa Jorgelina, patrona canalla”.