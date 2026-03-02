La confesión de Ángel Di María tras otro gol en Central para ganarle a Newell's: "Solo podía patear de aire"

Luego de convertir en la victoria del Canalla ante la Lepra, Ángel Di María reveló que jugó lesionado el clásico rosarino.

Con un gol de Ángel Di María y uno de Enzo Copetti, Rosario Central venció por sexta consecutiva a Newell’s y se adueñó del clásico rosarino. Con este triunfo, el Canalla estiro la paternidad a 22 partidos y lo mejor de todo es que no pierde en el Parque Independencia hace más de 18 años (2008 fue la última derrota allí).

A pesar de que todo fue alegría en los vestuarios, el Fideo no pudo completar los 90’ y se fue reemplazado minutos después de convertir el 1-0. Incluso, durante todo el encuentro se lo pudo ver al campeón del mundo rengueando en su pierna izquierda, con fuertes signos de dolor.

La confesión de Ángel Di María tras otro gol en Central para ganarle a Newell’s Tras el final del partido, Ángel Di María confesó que jugó el partido lesionado y contó cómo lo tuvo que afrontar: “Ayer (por la noche del sábado) sentí una molestia en el aductor. El doctor me dijo que no estaba roto, pero sentía un dolor muy fuerte. Igual, no me lo iba a perder", comenzó diciendo sobre las muestras de dolor que demostró durante el partido.

Ante ello, el extremo derecho reveló que para no agravar la lesión, "arreglamos que la pelota parada la pateen otros. Sabía que alguna me iba a quedar y se dio de esa manera.”

Aun con la molestia muscular, Di María encontró el momento justo para golpear y puso en ventaja a su equipo, un tanto decisivo que allanó el camino del Canalla hacia el triunfo: "La única manera de patear era de aire, porque de esa forma no me dolía", mencionó sobre su definición de primera en el 1-0.