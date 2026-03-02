Expectativa, bronca y esperanza: cómo esperan los hinchas mendocinos de River el partido ante Independiente Rivadavia

Luego de la salida de Gallardo, el mundo River atraviesa un momento de plena incertidumbre a la espera del nuevo DT. ¿Cómo será el recibimiento? Entrá y votá.

Los simpatizantes mendocinos de River recibieron al plantel con mucho calor y color.

El mundo River vive horas de incertidumbre luego de lo que significó la inesperada salida de Marcelo Gallardo y a la espera de la llegada de Eduardo Coudet como nuevo entrenador. En el medio, el Millonario sostendrá un compromiso sumamente complejo, esta noche ante Independiente Rivadavia.

El encuentro, correspondiente a la octava fecha del torneo Apertura, se disputará desde las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas y contará con la presencia de ambos públicos, lo que elevó el grado de expectativa de los hinchas mendocinos, ya que podrán asistir al partido.

River en Mendoza Los jugadores del Millonario firmaron autógrafos y se sacaron fotos con los hinchas. Prensa River Plate Este domingo, los simpatizantes riverplatenses le dieron una colorida bienvenida al plantel, cuando arribó en horas de la noche a un hotel céntrico, y ahora el interrogante pasará por saber cómo recibirán los hinchas al equipo ante la Lepra, teniendo en cuenta que en el último partido, ante Banfield en el Monumental, los jugadores se retiraron bajo una silbatina generalizada a pesar del triunfo por 3 a 1.

Entradas para Independiente Rivadavia-River Según pudo averiguar MDZ, hasta este lunes al mediodía todavía quedan tickets para los hinchas visitantes para el encuentro entre la Lepra y el Millonario, que se jugará desde las 21.30 en el Malvinas Argentinas.

Los simpatizantes neutrales podrán adquirir su entrada a través del sitio Global Fan a un costo de 60 mil pesos, en el caso de las populares, y de 100 mil pesos, para las plateas cubiertas. Cabe recordar que no se expenderán tickets en las boleterías del estadio.