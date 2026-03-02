Surgió de River, no tuvo lugar, ahora es figura del fútbol argentino y se va a Brasil por US$ 10.000.000

Un importante delantero de la Liga Profesional está a un paso de dejar su actual club para pasar al Brasileirao en cifras millonarias. De quién se trata.

A días de gritar campeón de la Recopa Sudamericana tras vencer a Flamengo en el mítico Maracaná, Lanús está a punto de concretar una de las mejores ventas de su historia y, por ende, se desprendería de una de sus máximas figuras.

Se trata de Rodrigo Castillo, el goleador del Granate que viene de ser determinante en la consagratoria final frente al Mengao: marcó el gol de la victoria en el duelo de ida en La Fortaleza y también abrió el marcador en Brasil (triunfo 3-2). Además, el ex Gimnasia de La Plata fue clave en la obtención de la Copa Sudamericana 2025, tras vencer a Atlético Mineiro en los penales.

Rodrigo Castillo, a un paso de dejar Lanús en una venta millonaria Su gran presente en Lanús, donde no para de hacer goles, hizo que varios gigantes del Continente posen sus ojos sobre él. En ese sentido, el club que aceleró en las últimas horas y quedó a un paso de ficharlo es nada menos que Fluminense. Según informó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X, el acuerdo entre el equipo argentino y el brasileño está muy avanzado y se trabaja en un acuerdo final que ronda los US$ 10.000.000.

Si esto se lleva a los papeles, el rédito económico será grandísimo para el Granate. Hace ocho meses, le pagó US$ 1.700.000 al Lobo por el delantero de 27 años y durante ese tiempo mantuvo un nivel sobresaliente: 32 partidos, 14 goles y dos títulos. Ahora, se va del club en un traspaso récord.

Rodrigo Castillo Lanús Rodrigo Castillo viene de ser la figura de Lanús en la histórica consagración ante Flamengo en el Maracaná. Fotobaires El goleador surgió de las Inferiores de River Castillo llegó a River en 2018, con 18 años, y su paso por las Inferiores de la Banda fue breve producto de la feroz competencia interna. "A la hora de mi llegada estaban Pratto, Scocco, Borré y Suárez en Primera; Julián Álvarez apareciendo… Girotti, Beltrán. Todos con un presente fenomenal, en la mejor época", había comentado el futbolista en diálogo por ESPN.