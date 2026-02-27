¡Lanús venció a Flamengo en el Maracaná y es campeón de la Recopa Sudamericana 2026!
Tras ganar 1-0 en la ida, Lanús se impuso en la revancha por 3-2 sobre Flamengo en el alargue y sumó el cuarto título internacional de su historia.
Lanús ganó su cuarto título internacional y sumó la primera Recopa Sudamericana a sus vitrinas. Tras imponerse por 1-0 como local en la ida la semana pasada, este jueves pisó fuerte en en el Maracaná y ganó 3-2 frente al durísimo Flamengo, quedándose con un contundente 4-2 en el global.
