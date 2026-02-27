Presenta:

¡Lanús venció a Flamengo en el Maracaná y es campeón de la Recopa Sudamericana 2026!

Tras ganar 1-0 en la ida, Lanús se impuso en la revancha por 3-2 sobre Flamengo en el alargue y sumó el cuarto título internacional de su historia.

Lanús se consagró campeón de la Recopa Sudamericana en el Maracaná.

Lanús se consagró campeón de la Recopa Sudamericana en el Maracaná.

Lanús ganó su cuarto título internacional y sumó la primera Recopa Sudamericana a sus vitrinas. Tras imponerse por 1-0 como local en la ida la semana pasada, este jueves pisó fuerte en en el Maracaná y ganó 3-2 frente al durísimo Flamengo, quedándose con un contundente 4-2 en el global.

Noticia en construcción...

El gol de Castillo para el 1-0 de Lanús

El gol de Castillo para el 1-0 de Lanús

El gol de penal de De Arrascaeta para el empate de Flamengo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2027189806791364937?s=20&partner=&hide_thread=false

El gol de penal de Jorginho para el 2-1 de Flamengo

El gol de penal de Jorginho para el 2-1 de Flamengo

El gol de Canale para el 2-2 de Lanús

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2027219371504906555?s=20&partner=&hide_thread=false

El gol de Aquino para sentenciar la consagración de Lanús

El gol de Aquino para sentenciar la consagración de Lanús

El minuto a minuto de Flamengo - Lanús

Embed

