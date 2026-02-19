El primer chico fue para Lanús: por la ida de la Recopa Sudamericana venció 1-0 a Flamengo

Lanús se impuso por la mínima sobre Flamengo en la Fortaleza. Rodrigo Castillo marcó el gol de la victoria al minuto 77.

El equipo de Mauricio Pellegrino pudo dominar durante casi todo el encuentro a la máquina de Filipe Luís y fue un justo vencedor. El desarrollo del juego ameritaba una diferencia más abultada, pero recién pudo romper con el cero a los 77 minutos con un buen gol de cabeza de Rodrigo Castillo.

El gol de Castillo para el triunfo de Lanús El gol de Castillo para el 1-0 de Lanús La primera llegada del partido fue del Granate, a los 6 minutos, cuando el volante Agustín Medina aprovechó un rebote en el área y remató de primera, bajo y a las manos del arquero Agustín Rossi. A los 13', el delantero Eduardo Salvio fue habilitado por derecha y definió cruzado ante el achique de Rossi, que pudo detener su disparo bombeado.

El Mengao tuvo su primera llegada a los 34 minutos, cuando el delantero Everton encontró un hueco por izquierda para rematar desde adentro del área grande, con un disparo que fue al cuerpo del guardameta Nahuel Losada, que pudo contener.

La primera del complemento fue de la visita, a los 61', con un centro desde la izquierda que fue cabeceado por el delantero Pedro, cuyo tiro se fue ancho por el poste izquierdo del arquero Nahuel Losada. Lanús tuvo su primera ocasión a los 68', con un tiro libre en el que el extremo Matías Sepúlveda buscó un remate bajo al primer palo, que Rossi alcanzó a arrojarse para desviar al córner.