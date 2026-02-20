La revelación de Rodrigo Castillo tras darle el triunfo a Lanús ante Flamengo: "Tenía un pequeño desgarro"

La presencia de Rodrigo Castillo, el autor del gol de Lanús en la ida de la Recopa Sudamericana, estuvo en duda hasta último momento.

El primer chico fue para Lanús. Este jueves, por el partido de ida de la Recopa Sudamericana, fue muy superior a Flamengo, el mejor equipo del continente en el último lustro, y se quedó con una merecida victoria por 1-0 en la Fortaleza, lo que le permite llegar a la revancha en el Maracaná con una importante ventaja.

El gran héroe de la noche fue Rodrigo Castillo, que marcó el gol de la victoria con un potente cabezazo al minuto 77. Para darle una cuota extra de épica, su presencia en este compromiso era una incógnita, ya que venía de perderse el duelo ante Independiente el pasado viernes por la fecha 5 del Torneo Apertura por lesión.

La revelación de Rodrigo Castillo tras darle el triunfo a Lanús ante Flamengo La revelación de Rodrigo Castillo tras darle el triunfo a Lanús ante Flamengo En ese sentido, el Polaco reveló luego del encuentro que hasta último momento no sabían si jugaría o no contra el Mengao: "No queríamos ilusionar ni confundir a nadie. Sinceramente, tenía ahí un pequeño desgarro con mucho edema. Entonces era día a día, ir probando, y los últimos días me empecé a sentir mejor, así que quise estar, obviamente. Después era decisión del técnico contar conmigo, pero gracias a Dios llegué bien y no me molestó", aseguró.

Tras esta confesión, se refirió al gran partido que hizo el equipo en la Fortaleza: "Es un orgullo cómo jugó hoy Lanús. Más allá de errores o aciertos del juego, lo jugamos como lo demandaba una final, en todo momento lo fuimos a buscar". Y concluyó: "Ahora queda lo más importante, que es ir allá a Río de Janeiro y tratar de campeonar".