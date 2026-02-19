Insólito: el refuerzo que se le cayó a Independiente por el paro de la CGT

Independiente quiere volver a ser protagonista de la Liga Profesional y está teniendo un arranque positivo en el Torneo Apertura. Pero para poder ser competitivo a lo largo de todo el año y pelear por títulos, Gustavo Quinteros quiere robustecer el plantel y le venía exigiendo a la dirigencia la llegada de más refuerzos.

En ese sentido, esta semana se permitieron sonreír en Avellaneda porque se había logrado cerrar la incorporación de Maximiliano Gutiérrez, proveniente de Huachipato de Chile. El futbolista tenía planificado viajar a Argentina este jueves, pero por el paro de la CGT debió posponer el vuelo para el viernes. Y esta demora terminó siendo determinante para que se cayera el pase por un imprevisto.

Independiente no podrá incorporar a Maxi Gutiérrez por una inhibición Maximiliano Gutiérrez Maxi Gutiérrez no pudo viajar este jueves por el paro de la CGT y ahora no podrá ser inscirpto. Maximiliano Gutiérrez /IG Es que, según lo adelantó esta tarde el periodista Matías Martínez por Radio La Red, en las últimas horas cayó una inhibición de la FIFA por la deuda que mantiene el club con Fernando Gaibor por 1,5 millones de dólares. Esta penalización le impide al Rojo sumar y/o registrar jugadores, por lo que el arribo del extremo chileno quedaría prácticamente descartada.

El mencionado cronista indicó que en Independiente se esperaban que en el corto plazo fueran inhibidos por Gaibor -que vistió la camiseta roja entre 2018 y 2019 y por quien recientemente fue rechazado un plan de pagos-. Lo que no preveían es que el castigo llegaría tan temprano y especulaban con que tendrían más tiempo.