Por el paro de la CGT, los partidos del Torneo Apertura del jueves fueron reprogramados: nuevos días y horarios

Esto no aplicará al duelo entre Lanús y Flamengo a disputarse en la Fortaleza por la ida de la Recopa Sudamericana, ya que los calendarios de ambos equipos impiden una reprogramación, por lo que será el único compromiso que se mantenga en pie el día de mañana.

En el primero de ellos, Defensa y Justicia iba a recibir a Belgrano de Córdoba a partir de las 17.15, mismo horario en el que San Lorenzo se enfrentaría en el Nuevo Gasómetro con Estudiantes de Río Cuarto .

El duelo entre Independiente Rivadavia y el Rojo de Avellaneda es uno de los partidos postergados.

Más tarde, a las 19.30 se iban a disputar otros dos encuentros. Independiente Rivadavia de Mendoza iba a recibir a Independiente , en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, mientras que Instituto de Córdoba iba a ser local ante Atlético Tucumán .

Defensa y Justicia vs Belgrano pasará a jugarse el viernes a las 17.15. El mismo día, se jugará Instituto vs Atlético Tucumán a las 20 horas.

El duelo entre Independiente Rivadavia e Independiente se trasladará al sábado a las 17, lo que retrasará el partido entre Banfield y Newell's (que iba a jugarse a ese mismo horario) a las 19.15.

San Lorenzo vs Estudiantes de Rio Cuarto, en tanto, se llevará a cabo el domingo a las 17 y moverá el encuentro entre Vélez y River (programado inicialmente para las 18.30) a las 19.15.