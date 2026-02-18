La CGT anunció el paro de 24 horas sin movilización en contra de la reforma laboral del Gobierno

La central obrera ratificó la convocatoria a la huelga general y rechazó la reforma laboral impulsada por el Gobierno en el Congreso. Según explicaron, no habrá movilización.

La CGT oficializó este miércoles el llamado a un paro general por 24 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral del Gobierno que se discutirá en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza comenzará en la madrugada del jueves y se extenderá durante todo el día mientras se discute la iniciativa en la cámara baja.

El anuncio de la CGT: paro general Así lo anunció el triunviro de la central obrera en conferencia de prensa, donde uno de sus integrantes, Jorge Sola, denunció la caída de 300 mil puestos de trabajo formales en los últimos dos años y manifestó su solidaridad hacia los trabajadores de la empresa FATE, que esta mañana cerró sus puertas y dejó a alrededor de mil personas sin empleo.

A su vez, Sola apuntó contra el crecimiento del endeudamiento familiar y la caída del poder adquisitivo, las "paritarias pisadas" y el crecimiento de la informalidad, acompañado de una inflación que "hace 8 meses no para de crecer".

En paralelo, el sindicalista advirtió que la capacidad instalada de la industria "está en menos del 50% por una apertura indiscriminada en muchos casos de la importación" y cuestionó que "solo ha crecido el sector financiero, la agroindustria y la energía, donde apuestan a un tejido productivo que no recupera los trabajos que se pierden".

Las críticas de los sindicatos a la reforma laboral En ese marco, el cotitular de la central obrera apuntó directamente contra la reforma laboral el Gobierno, que "ataca a los trabajadores". "La reforma conculca los derechos individuales de los trabajadores; debilita los derechos colectivos de las instituciones gremiales; y hay una gran transferencia de recursos del sector de los trabajadores al de los empleadores, creando el FAL, las indemnizaciones que se pagan con salarios diferidos de los trabajadores, y la baja de aportes patronales", lanzó el titular del sindicato del Seguro.