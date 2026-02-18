El partido que no fue: qué pasó y cuándo jugará finalmente Independiente Rivadavia

Por el paro general de la CGT, Independiente Rivadavia–Independiente no se jugará el jueves y fue reprogramado para el sábado a las 17 en La Catedral.

El partido que estaba programado para este jueves 19 de febrero a las 19.30 entre Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda, por la sexta fecha del Torneo Apertura, no se disputará debido al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) se adhirió a la medida de fuerza, lo que impide que se brinden las garantías necesarias para la organización de espectáculos deportivos.

La Lepra festeja el gol de Sartori ante Sarmiento en el Gargantini. La Lepra festeja el gol de Sartori ante Sarmiento en el Gargantini. Foto: @CSIRoficial Independiente Rivadavia jugará el sábado por el paro de la CGT Ante este panorama, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió postergar el encuentro y reprogramarlo para el sábado 21 de febrero a las 17 horas, en el mismo estadio Bautista Gargantini. Esto permitirá al equipo visitante permanecer en Mendoza para su siguiente compromiso ante Gimnasia y Esgrima el martes 24 de febrero, por la séptima jornada del Apertura.