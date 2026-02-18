La posible baja sensible en Independiente Rivadavia que hace dudar a Alfredo Berti

Independiente Rivadavia recibirá este jueves a Independiente de Avellaneda con una duda en el equipo titular que todavía no definió el entrenador.

Berti esperó por la evolución de uno de sus jugadores titulares pero finalmente deberá hacer una variante.

Luego de la derrota ante Belgrano de Córdoba como local, que fue la primera que recibió en la temporada, Independiente Rivadavia se prepara para recibir a Independiente en donde buscará la recuperación. Luego de la incertidumbre por el paro de este jueves, finalmente el encuentro fue confirmado para este jueves a las 19.30 en el Bautista Gargantini.

De cara al choque contra el Rojo, correspondiente a la sexta fecha del torneo Apertura, el entrenador Alfredo Berti tiene casi definido el equipo titular, que contaría con un sólo cambio respecto al que cayó el sábado pasado en el Parque.

El partido ante el conjunto que dirige Gustavo Quinteros será el primero de una racha de tres encuentros de alta exigencia que tendrá la Lepra, ya que luego deberá visitar a Racing, el jueves 26 a las 17.15, y posteriormente recibirá a River, el lunes 2 de marzo desde las 21.30 en el Malvinas Argentinas.

La posible baja sensible en Independiente Rivadavia El partido ante Belgrano no sólo dejó un sabor amargo por el resultado y por haber perdido el invicto, sino también por la sensible baja que sufrió el equipo y que se perdería el partido ante Independiente de este jueves.