El análisis de Berti tras la derrota de Independiente Rivadavia ante Belgrano

Berti analizó la derrota de Independiente Rivadavia ante Belgrano y destacó la identidad del equipo pese a una desatención clave.

El entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, dejó un análisis profundo tras la derrota ante Belgrano, con un mensaje que fue más allá del resultado y puso el foco en el rendimiento y la identidad del equipo.

Berti aseguró que, “en líneas generales”, se fue conforme con lo hecho por sus dirigidos. La frase no fue una simple formalidad: el entrenador valoró la intensidad, la actitud competitiva y el compromiso táctico que mostró el equipo durante gran parte del encuentro. En su mirada, la Lepra sostuvo el plan de juego y respondió desde lo anímico, incluso en momentos adversos.

Berti y una desatención clave para Independiente Rivadavia Sin embargo, el DT fue claro al marcar el punto de quiebre del partido: una desatención puntual que terminó siendo determinante. Para Berti, ese detalle inclinó la balanza y dejó al equipo con las manos vacías pese a haber competido de igual a igual. Lejos de escudarse en excusas, el entrenador identificó el error como un aspecto concreto a corregir, entendiendo que en esta categoría los mínimos descuidos se pagan caro.

Además, destacó que en el segundo tiempo el equipo generó situaciones claras para llegar al empate, aunque faltó eficacia en los metros finales. Ese análisis revela una lectura integral del juego: no sólo observa la estructura y el funcionamiento colectivo, sino también la contundencia como factor decisivo.



