El picante cruce entre dos futbolistas de la Selección argentina en Europa: choques, insultos y tensión

Dos compañeros de la Selección argentina se enfrentaron y protagonizaron más de un encontronazo en el mismo partido. Los episodios llamaron mucho la atención.

Por la fecha 22 de la Ligue 1, Olympique Marsella igualó 2-2 ante Racing de Estrasburgo en un duelo importante por los primeros puestos. Pero el foco no terminó siendo el resultado, sino el cruce caliente que tuvo como protagonistas a dos futbolistas de la Selección argentina.

Hablamos de Gerónimo Rulli y Joaquín Panichelli, quienes, llamativamente, vivieron varios momentos de tensión en el encuentro disputado en el estadio Vélodrome. Todo arrancó con un primer choque que encendió la mecha: tras un centro fallido de Valentín Barco, el delantero fue con todo a buscar la pelota, dejó la pierna y se llevó puesto al arquero campeón del mundo, que explotó al instante y lo fue a buscar con fuertes reproches.

Video: el encontronazo entre Rulli y Panichelli, compañeros en la Selección argentina No obstante, el ida y vuelta no quedó ahí. Minutos más tarde, En una salida aérea, Rulli embolsó la pelota y volvió a recibir un choque frontal del ex River, que llegó tarde y lo impactó de frente. La jugada terminó con tarjeta amarilla para Panichelli y el duelo personal ya estaba instalado en pleno partido.

El encontronazo de Gerónimo Rulli y Joaquín Panichelli en Marsella-Estrasburgo. El encontronazo de Gerónimo Rulli y Joaquín Panichelli en Marsella-Estrasburgo. Video: ESPN El desenlace fue de película. Con Marsella ganando 2-1, el árbitro cobró penal para Estrasburgo en tiempo de descuento y Panichelli tomó la responsabilidad. Antes del remate, las cámaras captaron a Rulli intentando jugar su carta psicológica: “No patees, te lo voy a atajar”. Más allá de eso, el delantero de 23 años no se achicó. Ejecutó la pena máxima con potencia, al medio del arco, y venció las manos del arquero para sellar el 2-2 definitivo, en un cierre cargado de nerviosismo, polémicas y tensión.