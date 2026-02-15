Presenta:

El picante cruce entre dos futbolistas de la Selección argentina en Europa: choques, insultos y tensión

Dos compañeros de la Selección argentina se enfrentaron y protagonizaron más de un encontronazo en el mismo partido. Los episodios llamaron mucho la atención.

Tensión en la Selección por el encontronazo entre compañeros en el fútbol francés. ¿Qué pasó?
Tensión en la Selección por el encontronazo entre compañeros en el fútbol francés. ¿Qué pasó? Foto: Philippe Magoni

Por la fecha 22 de la Ligue 1, Olympique Marsella igualó 2-2 ante Racing de Estrasburgo en un duelo importante por los primeros puestos. Pero el foco no terminó siendo el resultado, sino el cruce caliente que tuvo como protagonistas a dos futbolistas de la Selección argentina.

Hablamos de Gerónimo Rulli y Joaquín Panichelli, quienes, llamativamente, vivieron varios momentos de tensión en el encuentro disputado en el estadio Vélodrome. Todo arrancó con un primer choque que encendió la mecha: tras un centro fallido de Valentín Barco, el delantero fue con todo a buscar la pelota, dejó la pierna y se llevó puesto al arquero campeón del mundo, que explotó al instante y lo fue a buscar con fuertes reproches.

Video: el encontronazo entre Rulli y Panichelli, compañeros en la Selección argentina

No obstante, el ida y vuelta no quedó ahí. Minutos más tarde, En una salida aérea, Rulli embolsó la pelota y volvió a recibir un choque frontal del ex River, que llegó tarde y lo impactó de frente. La jugada terminó con tarjeta amarilla para Panichelli y el duelo personal ya estaba instalado en pleno partido.

El encontronazo de Gerónimo Rulli y Joaquín Panichelli en Marsella-Estrasburgo.

El encontronazo de Gerónimo Rulli y Joaquín Panichelli en Marsella-Estrasburgo.

El desenlace fue de película. Con Marsella ganando 2-1, el árbitro cobró penal para Estrasburgo en tiempo de descuento y Panichelli tomó la responsabilidad. Antes del remate, las cámaras captaron a Rulli intentando jugar su carta psicológica: “No patees, te lo voy a atajar”. Más allá de eso, el delantero de 23 años no se achicó. Ejecutó la pena máxima con potencia, al medio del arco, y venció las manos del arquero para sellar el 2-2 definitivo, en un cierre cargado de nerviosismo, polémicas y tensión.

En el conjunto marsellés se sintió la ausencia de Leonardo Balerdi, baja por una infección grave en el oído que lo tuvo internado. Del lado visitante, Barco fue titular y Aaron Anselmino sumó minutos en el complemento.

