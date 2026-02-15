Brutal choque en las 12 Horas de Bathurst: impactó contra un canguro a más de 250 km/h

La edición más reciente de las 12 Horas de Bathurst quedó marcada por un episodio tan inesperado como impactante. Cuando recién comenzaba la competencia en el Mount Panorama Circuit, en Australia, el alemán Christopher Mies sufrió un violento accidente al colisionar con un canguro que irrumpió en la pista.

Solo se habían disputado 20 de los 720 minutos previstos para esta exigente carrera de resistencia , que se extiende durante medio día y exige la rotación de tres pilotos por equipo. En ese contexto, y con la escasa luz de la madrugada australiana, el animal apareció en la recta Conrod, uno de los tramos más rápidos del circuito.

Las cámaras oficiales captaron el momento posterior al impacto: Mies descendió por sus propios medios del Ford Mustang GT3, aunque con evidentes gestos de conmoción. Los servicios de asistencia médica y los comisarios acudieron rápidamente, mientras dirección de carrera ordenaba el ingreso del auto de seguridad para neutralizar la prueba.

Desde la organización difundieron un mensaje apenas ocurrido el hecho: “Bueno, solo han pasado 20 minutos y la carrera de 12 horas de Bathurst ha dado un giro bastante malo, por desgracia para HRT Ford, que ya está fuera de la carrera. Ha habido un desafortunado incidente con un animal salvaje aquí, en la recta Conrod. Afortunadamente, Chris Mies, que está justo ahí, está bien, pero el Ford está fuera de la carrera”.

Chris Mies, tras impactar contra un canguro en las 12 Horas de Bathurst, con sangre en su rostro.

El equipo HRT Ford Racing quedó automáticamente fuera de competencia debido a los severos daños sufridos por el vehículo. Medios especializados confirmaron que el canguro murió en el acto como consecuencia de la colisión.

La velocidad del impacto y la confirmación oficial

El noruego Dennis Olsen, compañero de Mies, explicó la magnitud del choque: “Desafortunadamente, Chris chocó con un animal en la recta. Iba a, al menos, 250 km/h y por suerte está bien, pero claramente se vio afectado por lo sucedido. Nuestra carrera termina aquí, lo intentaremos de nuevo el año que viene”.

Por su parte, el australiano Broc Feeney resumió la frustración del equipo con un mensaje breve: “10 minutos y estamos fuera”.

El mensaje del piloto tras el susto

Horas más tarde, el propio Mies compartió su testimonio en redes sociales. Primero señaló: “Por desgracia, he atropellado a un canguro, así que la carrera se ha acabado”. Luego amplió: “Hola a todos. Me alegro de poder hablar con ustedes después de este desagradable incidente. Fue un impacto enorme y el momento en que vi al canguro fue el momento del impacto. Chocar contra un canguro a alta velocidad no estaba en mi lista de cosas que hacer antes de morir y me siento muy triste”.

El piloto también destacó la seguridad estructural del Mustang GT3, clave para salir ileso de un choque a semejante velocidad.