Tras un mes afuera, Edinson Cavani podría sumar minutos en La Bombonera

Edinson Cavani fue incluido entre los convocados de Boca Juniors para recibir a Platense y esperará su oportunidad desde el banco.

Boca Juniors afrontará este domingo a las 19:30 un nuevo compromiso por el Torneo Apertura cuando reciba a Platense en La Bombonera. La principal novedad en la lista de convocados es la presencia de Edinson Cavani, quien podría volver a tener acción oficial después de varias semanas fuera de las canchas.

El delantero uruguayo ocupará un lugar entre los suplentes en el equipo que dirige Claudio Úbeda. Boca necesita reencontrarse con la victoria luego de la derrota 2-1 frente a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, resultado que frenó el envión del inicio de campeonato.

La expectativa en torno a Cavani es lógica: su último partido fue en noviembre de 2025, en el triunfo 1-0 ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del Clausura. Desde entonces, distintas molestias físicas lo mantuvieron al margen.

Edinson Cavani y un regreso en busca de continuidad El atacante sufrió una lumbalgia que lo dejó fuera de las primeras cuatro fechas del certamen y también del amistoso frente a Millonarios FC. Esa dolencia, además, condicionó su preparación y le impidió trabajar con normalidad durante la pretemporada.

Las lesiones han marcado su etapa en el club desde su llegada a mediados de 2023. Ya acumula doce contratiempos físicos, un factor que atentó contra la regularidad que Boca esperaba de uno de los fichajes más importantes de los últimos años. Aun así, sus números reflejan aporte: 28 goles y 3 asistencias en 79 presentaciones oficiales.