Atento, Riquelme: el jugador que suena como refuerzo para Boca y festejó un gol con Topo Gigio

Mientras en las oficinas de Boca Juniors analizan movimientos en el mercado de pases , uno de los nombres apuntados respondió con goles. Adam Bareiro , delantero paraguayo que interesa a la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme , volvió a convertir en Brasil y dejó una imagen que rápidamente se viralizó.

El atacante fue titular en la victoria 2-0 de Fortaleza Esporte Clube frente a Ferroviário Atlético Clube, por la ida de las semifinales del Campeonato Cearense. El equipo dirigido por Thiago Carpini consiguió una ventaja importante y el paraguayo fue determinante en el desarrollo del encuentro.

A los 13 minutos del primer tiempo, Bareiro se filtró entre los defensores y conectó de cabeza un centro preciso desde la izquierda, enviando la pelota al fondo del arco y dejando sin opciones al arquero rival. Fue el tanto que destrabó el partido y encaminó el triunfo del conjunto tricolor.

Tras el gol, el exdelantero de River Plate no solo celebró con sus compañeros. También hizo su tradicional gesto de la “T” y luego llevó sus manos a las orejas en señal de Topo Gigio, un festejo que inevitablemente remite a la historia de Boca .

La imagen se multiplicó en redes sociales y muchos hinchas la interpretaron como una señal hacia el club de la Ribera. En plena negociación por su pase , cada detalle suma y alimenta la ilusión de verlo vestir la camiseta azul y oro.

Números que respaldan el buen momento de Adam Bareiro

Más allá del simbolismo del festejo, el presente futbolístico del atacante es sólido. Con este nuevo tanto, alcanzó tres goles en sus últimas cuatro presentaciones, consolidándose como una pieza clave en el esquema del Fortaleza.

Desde su llegada al club brasileño hace ocho meses, Bareiro disputó 31 partidos oficiales, en los que marcó 11 goles y aportó dos asistencias. Su arribo se dio tras su etapa en River y un paso previo por Al-Rayyan SC, donde jugó durante seis meses.

adam bareiro El delantero paraguayo atraviesa un momento dulce en Fortaleza y suma señales que entusiasman en Boca Juniors. Instagram @fortalezaec

Boca sigue de cerca la operación

En Brandsen 805 evalúan presentar una propuesta cercana a los tres millones de dólares por la totalidad de su ficha. La necesidad de reforzar el ataque es una prioridad para el Consejo de Fútbol y Bareiro aparece como una alternativa concreta por experiencia, capacidad aérea y actualidad goleadora.

Mientras tanto, el delantero mantiene el foco en la competencia local en Brasil. Sin embargo, su rendimiento y sus gestos continúan generando ruido en Argentina, donde Boca observa cada movimiento con atención.