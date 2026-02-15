El guiño de Adam Bareiro a Juan Román Riquelme: qué dijo sobre el interés de Boca

Boca quiere fichar a Adam Bareiro, hoy una de las figuras del Fortaleza de Brasil y que este sábado convirtió un gol en las semifinales del Campeonato Cearense.

Adam Bareiro es el nombre que tiene Boca Juniors en carpeta para sumar en la ventana que le queda disponible y ya realizó una primera oferta formal para ficharlo. Este interés es bastante llamativo dado su pasado en River, aunque sus grandes números desde su llegada a Fortaleza a mediados de 2025 lo convierten en un futbolista muy tentador.

En total, lleva en 31 partidos jugados en el Tricolor de Aço unos 11 goles convertidos, todos en los últimos 4 meses tras un arranque un tanto deslucido. El más reciente lo hizo este sábado en el triunfo por 2-0 como visitante sobre Ferroviario por las semifinales del Campeonato Cearense, el cual festejó de una manera bastante especial.

El guiño de Adam Bareiro a Riquelme El guiño de Adam Bareiro a Riquelme Tras marcar y abrazarse con sus compañeros, el goleador paraguayo miró a la tribuna y se llevó las manos a las orejas, haciendo el famoso "Topo Gigio". Este gesto, más que confrontar a alguien, como habitualmente se lo utiliza, pareciera ser más que ninguna otra cosa un guiño a Juan Román Riquelme, quien supo convertir dicha celebración en una de sus marcas registradas durante su época de jugador.

Bareiro habló del interés de boca por él Bareiro habló del interés de boca por él Luego del encuentro, Bareiro habló con la prensa y le preguntaron por el interés del Xeneize por él: "La realidad es que tengo mi cabeza aquí. Fortaleza fue un equipo que tuvo mucha confianza en mí y valoro eso. El club, la gente, mis compañeros, toda la directiva que confió en mí. Y si estoy pasando un buen presente es gracias a ellos, así que estoy agradecido", apuntó en primera instancia.