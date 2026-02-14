Bombazo de Boca: hizo una oferta para comprar a un goleador ex River que jugó en otro grande

Boca sigue activo en el mercado de pases y este sábado envió una oferta por un delantero extranjero con pasado en el Millonario y otro grande.

Boca va a la carga por un delantero con pasado en River.

Boca es uno de los pocos equipos del fútbol argentino que aún se sigue moviendo en el mercado de pases. Esto se debe a que tras la operación en su tendón de aquiles de Rodrigo Battaglia, el equipo comandado por Clauido Úbeda tiene la posibilidad de incorporar un nuevo refuerzo hasta el 18 de febrero.

En primera instancia todo parecía indicar que el apuntado por Juan Román Riquelme era Edwuin Cetré. Incluso, el acuerdo estaba casi cerrado, pero los estudios médicos del extremo de Estudiantes de La Plata hicieron que la operación se cayera. Ante ello, en las últimas horas el cuadro de la Ribera se movió rápidamente y envió una oferta por un delantero extranjero que juega en Brasil.

Boca presentó una oferta por Adam Bareiro Según informó César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases, Boca presentó una oferta por Adam Bareiro, jugador con pasado en River y San Lorenzo y que actualmente viste la camiseta del Fortaleza, club que viene de perder la categoría en el Brasileirao.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clmerlo/status/2022701609482907873?s=46&t=0PQ09j2NCmLc0VUwco2dhA&partner=&hide_thread=false [EXCLUSIVO] Boca hizo una oferta para comprar a Adam Bareiro. Fortaleza recién comenzará a evaluarla después del partido de hoy. https://t.co/KsAoUbgT2n pic.twitter.com/jMmtBEWTzq — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 14, 2026 Desde el lado de Fortaleza ya le dieron una contundente respuesta al Xeneize: recién comenzarán a evaluar la propuesta tras el partido de este sábado por la tarde ante Ferroviario por las semifinales del Campeonato Cearense.

Adam Bareiro se consolidó como uno de los nombres fuertes de Fortaleza y su posible transferencia a Boca no solo tendría impacto deportivo, sino también económico. En caso de avanzar la operación, el club brasileño recibiría un ingreso significativo por uno de sus atacantes más determinantes.