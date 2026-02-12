Además del informe médico hubo otro motivo que llevó a Boca a frenar la compra de Edwuin Cetré

Boca tenía todo acordado para fichar a la gran figura de Estudiantes, pero hubo dos motivos por el cual su pase se terminó frustrando.

El segundo motivo por el cual Boca frenó la compra del pase de Edwuin Cetré.

El pase de Edwuin Cetré a Boca Juniors entró en zona de turbulencia y hoy luce casi caído. Luego de los estudios médicos realizados en las últimas horas y del informe reservado del cuerpo médico, la dirigencia azul y oro decidió no avanzar en las condiciones financieras que ya estaban pactadas.

Ante ello, el club no está dispuesto a desembolsar cerca de cinco millones de dólares por la totalidad del pase y analiza reformular la propuesta ante Estudiantes y el Deportivo Independiente Medellín, propietarios del 50% del pase del futbolista cada uno.

El segundo motivo por el cual Boca frenó la compra de Edwuin Cetré La señal de alarma se encendió tras detectarse antecedentes en la rodilla derecha del atacante colombiano, una lesión previa que ya había frustrado su llegada al Athletico Paranaense semanas atrás. Sin embargo, en Brandsen 805 no sólo observan el parte clínico: también miran los números. Y hay un dato que pesa. En lo que va de 2025, Cetré apenas logró disputar los 90 minutos completos en tres encuentros.

edwuin cetre Boca frenó el pase de Edwuin Cetré. Instagram @edwincetreoficial La tendencia no mejora si se amplía el foco. Durante 2024, el extremo terminó trece partidos, lo que arroja un total de apenas 19 juegos completos sobre 86 disputados con la camiseta del Pincha en las últimas dos temporadas. Un registro que alimenta las dudas en torno a su continuidad física.