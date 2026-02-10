El pase de Edwuin Cetré a Boca, prácticamente caído: el estudio médico que frenó el traspaso

Pese al acuerdo total con Estudiantes y el DIM, Boca dio marcha atrás y frenó la llegada de Edwuin Cetré por un complejo imprevisto. ¿Qué pasó?

Estaba todo dado para que Edwuin Cetré se transforme en nuevo jugador de Boca. Incluso, el propio Eduardo Domínguez aseguró en conferencia de prensa post victoria de Estudiantes(1-0 ante Riestra) que el pase estaba avanzado. Sin embargo, las horas pasaron y ahora la transferencia colapsó.

El domingo por la noche, los clubes llegaron a un entendimiento total y el extremo de 28 años había quedado a una firma de seguir los pasos de Santiago Ascacibar y recalar en Bransen 805. Pero la traba en la negociación no pasaría por los números -estaba todo acordado en US$ 6.000.000 por el 100%-, sino que por un tema mucho más complejo.

Boca frenó la llegada de Edwuin Cetré por motivo médico Según informó César Luis Merlo en Picado TV, Cetré se hizo unos estudios médicos privados a pedido de Boca y los mismos no salieron bien. "Los primeros resultados no son positivos", explicó el periodista. A su vez, detalló: "Muestran que tiene la misma lesión que tenía en Estudiantes y que le permitía jugar tranquilamente".

Gimnasia vs Estudiantes A esta hora, no se hace el pase de Edwuin Cetré a Boca por cuestiones médicas. Juan Mateo Aberastain /MDZ Recordemos que, dos semanas atrás, se cayó su transferencia a Athletico Paranaense cuando el delantero colombiano ya había viajado a Brasil, también por cuestiones médicas (no se comunicaron los detalles precisos). Por eso, debió pegar la vuelta a La Plata.