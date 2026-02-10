El pase de Edwuin Cetré a Boca, prácticamente caído: el estudio médico que frenó el traspaso
Pese al acuerdo total con Estudiantes y el DIM, Boca dio marcha atrás y frenó la llegada de Edwuin Cetré por un complejo imprevisto. ¿Qué pasó?
Estaba todo dado para que Edwuin Cetré se transforme en nuevo jugador de Boca. Incluso, el propio Eduardo Domínguez aseguró en conferencia de prensa post victoria de Estudiantes(1-0 ante Riestra) que el pase estaba avanzado. Sin embargo, las horas pasaron y ahora la transferencia colapsó.
El domingo por la noche, los clubes llegaron a un entendimiento total y el extremo de 28 años había quedado a una firma de seguir los pasos de Santiago Ascacibar y recalar en Bransen 805. Pero la traba en la negociación no pasaría por los números -estaba todo acordado en US$ 6.000.000 por el 100%-, sino que por un tema mucho más complejo.
Te Podría Interesar
Boca frenó la llegada de Edwuin Cetré por motivo médico
Según informó César Luis Merlo en Picado TV, Cetré se hizo unos estudios médicos privados a pedido de Boca y los mismos no salieron bien. "Los primeros resultados no son positivos", explicó el periodista. A su vez, detalló: "Muestran que tiene la misma lesión que tenía en Estudiantes y que le permitía jugar tranquilamente".
Recordemos que, dos semanas atrás, se cayó su transferencia a Athletico Paranaense cuando el delantero colombiano ya había viajado a Brasil, también por cuestiones médicas (no se comunicaron los detalles precisos). Por eso, debió pegar la vuelta a La Plata.
La nueva postura del Xeneize en la negociación con Estudiantes
A raíz de este problema, Boca le habría planteado a Estudiantes su intención de renegociar las condiciones ya acordadas (el club platense iba a recibir US$ 3.000.000 por la parte que le corresponde), pero esa decisión no cayó para nada bien en la dirigencia pincharrata. Por eso, a esta hora, el pase de Cetré está caído. Y salvo un ok médico, que hoy no está, no se reflotará la transferencia.