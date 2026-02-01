Se cayó la transferencia de Edwuin Cetré a Athletico Paranaense y volverá a Estudiantes: el sensible motivo

El extremo colombiano Edwuin Cetré estaba a un paso de irse a Brasil por seis millones de dólares, pero los exámenes médicos frenaron la operación.

La transferencia de Edwuin Cetré a Athletico Paranaense se cayó en las últimas horas y generó un fuerte impacto en Estudiantes de La Plata. El delantero colombiano tenía todo acordado para sumarse al fútbol brasileño, pero la operación quedó sin efecto a último momento.

El club de Curitiba iba a pagar cerca de seis millones de dólares por el pase, una cifra récord para su historia. Sin embargo, según informó el medio brasileño Ge Globo, los estudios médicos detectaron un “problema cardíaco”, lo que llevó a la dirigencia del Paranaense a desistir de la compra.

Desde Estudiantes, en cambio, comunicaron oficialmente que la transferencia se frustró por “divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”. Más allá de esa explicación formal, en Brasil aseguran que el aspecto médico fue determinante para frenar la negociación.

El comunicado de Estudiantes de La Plata sobre Edwuin Cetré Embed El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, simpatizantes y público en general, que se ha dado por cancelada la transferencia definitiva del jugador Edwuin Cetré al Club Athletico Paranaense de Brasil.A pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin… — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) February 1, 2026 De esta manera, ahora resta conocer la gravedad de la afección detectada y cómo impactará en el futuro del futbolista. En los próximos días, Cetré regresará al país y se reincorporará al plantel que conduce Eduardo Domínguez, mientras el club evalúa los pasos a seguir.

El delantero, que también había sido sondeado por River en este mercado, venía de consolidarse como una de las piezas más importantes del equipo. Desde su llegada en enero de 2024, disputó 85 partidos, convirtió 12 goles, dio 12 asistencias y fue parte de cuatro títulos.