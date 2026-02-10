Antes de Boca, Martín Palermo estuvo a punto de jugar en un histórico del Ascenso: "Saqué los pasajes"

Martín Palermo sorprendió al revelar una historia que pocos conocían y que se dio justo antes de su llegada a Boca desde Estudiantes en 1997.

Martín Palermo atraviesa días de calma mientras define cuál será su próximo paso como entrenador. Tras su salida de Fortaleza, el goleador histórico de Boca sorprendió a todos con una revelación inesperada.

El Titán contó la anécdota en una charla con Juan Pablo Varsky en Clank!, donde repasó momentos poco conocidos de su carrera. En ese contexto, relató la vez que estuvo muy cerca de jugar en un importante club del Ascenso, cuando daba sus primeros pasos con la camiseta de Estudiantes.

La historia se remonta a 1995, cuando el Pincha regresó a la máxima categoría del fútbol argentino. o en ese período del Nacional B no había jugado prácticamente nada, tres partidos en los que pude entrar jugar y no era tenido en cuenta como quería. Cuando se asciende, sentía que me iba a ser todavía más difícil jugar en Primera”, comenzó diciendo el exdelantero.

Martín Palermo y la vez que estuvo a punto de jugar en San Martín de Tucumán Ahí apareció una chance totalmente inesperada: San Martín de Tucumán. Según contó, el contacto llegó por intermedio de un representante, que le prometió una prueba en el interior del país justo antes del arranque del torneo. "Entonces salió lo de San Martín de Tucumán por un representante que me dice ‘bueno, yo te consigo una prueba allá’. Me saqué los pasajes, me acompañó este señor representante que al día de hoy no me devolvió ese dinero y llegué al club. Fuimos a un hotel, al otro día al entrenamiento y al fin de semana arrancaba el campeonato”, relató.

Martín Palermo y una historia inesperada: el momento en el que estuvo a un paso de San Martín de Tucumán. Martín Palermo y una historia inesperada: el momento en el que estuvo a un paso de San Martín de Tucumán. Video: Clank! Sin embargo, la experiencia terminó de la forma más insólita: Palermo nunca firmó contrato, pero su nombre apareció igual en la formación del Ciruja. “El viernes a última hora terminaba la inscripción de jugadores. Me dijeron ‘andá a AFA que va a ir el presidente de San Martín de Tucumán’, al que yo nunca había visto ni nada. Vi que no iba. Imaginate que abría al otro día el diario, en la formación contra Morón y yo ‘cómo estoy en el equipo si no firmé nada’”, recordó.