Los desopilantes memes del lanzamiento de las nuevas camisetas de Boca y River
Adidas lanzó la nueva indumentaria alternativa de Boca y River para 2026 y los usuarios estallaron en las redes con comentarios de todo tipo. Acá, los mejores.
Este martes, Adidas lanzó una bomba con el anuncio de las nuevas camisetas de Boca y River para la temporada 2026. Y claro, en cuestión de minutos el tema se instaló en las redes sociales, aunque con distintos parámetros en cada vereda en lo que respecta a los famosos memes.
Mientras el Xeneize recibió una ola de comentarios positivos, en el Millonario la mayoría reaccionó con críticas y desopilantes fotos y comentarios por el llamativo color que predomina en la casaca, donde predomina un violeta intenso. El club de Núñez ya la había usado ese tono de manera puntual en otros años (2008 y 2018), pero nunca con tanta presencia.
Del lado de Boca, el diseño fue más celebrado. La camiseta tiene base blanca y suma un frente con detalles en azul y oro que remiten a las banderas y murales típicos del barrio de La Boca, un diseño que identifica por completo.
Los mejores memes por las nuevas camisetas de Boca y River