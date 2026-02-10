Denuncias de "traición" sacuden a Alpine y crece la tensión en el entorno de Franco Colapinto
Una decisión estratégica de Alpine provocó un fuerte conflicto político e institucional en Francia y puso a la escudería en el centro de la escena.
El equipo de Franco Colapinto quedó envuelto en una fuerte controversia en Francia tras una decisión estratégica que impactó tanto en lo deportivo como en lo institucional. La polémica se desató luego de que Alpine confirmara que dejará de utilizar motores propios y pasará a competir con unidades de potencia Mercedes a partir de la temporada 2026.
Las críticas surgieron desde el plano político y tuvieron un peso particular por su origen. Jean-Marie Vilain, alcalde de Viry-Châtillon —ciudad que albergó durante décadas la histórica fábrica de motores de Renault en la Fórmula 1—, lanzó un duro comunicado contra la marca francesa y habló de “mentiras”, “traición” y “abandono” del proyecto.
El impacto fue inmediato, ya que no se trató de una opinión periodística, sino de la voz de una autoridad directamente vinculada al corazón industrial del programa de F1. Para el dirigente local, la decisión marca el final de una etapa emblemática del automovilismo francés y deja una herida profunda en una comunidad ligada al desarrollo tecnológico del equipo.
Acusaciones políticas y ruptura simbólica
El enojo del alcalde no apunta solo a un cambio técnico. Viry-Châtillon representa décadas de inversión, empleo y presencia estatal indirecta en la Fórmula 1. En ese contexto, Vilain sostuvo que se prometió sostener un proyecto 100% francés que finalmente se abandonó, que durante meses se negó públicamente un cambio que ya estaba definido y que se desmanteló el sentido de Alpine como verdadera escudería de fábrica.
La utilización de la palabra “traición” no fue casual: refleja la sensación de que se rompió un compromiso político, industrial y social, más allá del plano deportivo. Para las autoridades locales, el acuerdo con Mercedes abre un escenario de incertidumbre sobre el futuro de la planta y de los trabajadores vinculados al desarrollo de motores.
El impacto deportivo y el nuevo rumbo de Alpine
Desde lo estrictamente competitivo, la decisión puede resultar positiva. El motor Mercedes es uno de los más confiables y potentes de la grilla, y Alpine apunta a dejar atrás temporadas irregulares en la Fórmula 1. Sin embargo, el costo simbólico es elevado: el equipo pierde identidad como constructor pleno y parte de su peso político dentro del paddock.
Este cambio estratégico se da, además, en un momento de transición para la categoría, con proyectos y estructuras ajustándose al nuevo ciclo reglamentario. En ese marco, Alpine busca reconfigurar su modelo deportivo, aun cuando la decisión genere tensiones fuera de la pista.
Qué significa para Franco Colapinto
En ese escenario aparece Franco Colapinto, cuyo futuro deportivo queda inevitablemente ligado a este reordenamiento interno. Un Alpine más competitivo podría abrirle mejores oportunidades en pista, pero la inestabilidad institucional, las críticas públicas y el ruido político no son el contexto ideal para un piloto joven que necesita previsibilidad y respaldo.
Mientras en Francia el debate ya se volvió político, industrial y social, el equipo donde corre el argentino atraviesa una crisis que pone en discusión no solo su rendimiento inmediato, sino también el sentido y la identidad de su proyecto dentro de la Fórmula 1.