Denuncias de "traición" sacuden a Alpine y crece la tensión en el entorno de Franco Colapinto

Una decisión estratégica de Alpine provocó un fuerte conflicto político e institucional en Francia y puso a la escudería en el centro de la escena.

El equipo de Franco Colapinto quedó envuelto en una fuerte controversia en Francia tras una decisión estratégica que impactó tanto en lo deportivo como en lo institucional. La polémica se desató luego de que Alpine confirmara que dejará de utilizar motores propios y pasará a competir con unidades de potencia Mercedes a partir de la temporada 2026.

Las críticas surgieron desde el plano político y tuvieron un peso particular por su origen. Jean-Marie Vilain, alcalde de Viry-Châtillon —ciudad que albergó durante décadas la histórica fábrica de motores de Renault en la Fórmula 1—, lanzó un duro comunicado contra la marca francesa y habló de “mentiras”, “traición” y “abandono” del proyecto.

MENSONGES ET TRAHISON DU GROUPE RENAULT CONCERNANT LE SITE ALPINE DE VIRY-CHATILLON



Communiqué de presse à télécharger en cliquant sur le lien :https://t.co/lQHboziFh0 pic.twitter.com/gM9PfL9IEx — Jean-Marie Vilain (@JMVilain) February 8, 2026 El impacto fue inmediato, ya que no se trató de una opinión periodística, sino de la voz de una autoridad directamente vinculada al corazón industrial del programa de F1. Para el dirigente local, la decisión marca el final de una etapa emblemática del automovilismo francés y deja una herida profunda en una comunidad ligada al desarrollo tecnológico del equipo.

Acusaciones políticas y ruptura simbólica El enojo del alcalde no apunta solo a un cambio técnico. Viry-Châtillon representa décadas de inversión, empleo y presencia estatal indirecta en la Fórmula 1. En ese contexto, Vilain sostuvo que se prometió sostener un proyecto 100% francés que finalmente se abandonó, que durante meses se negó públicamente un cambio que ya estaba definido y que se desmanteló el sentido de Alpine como verdadera escudería de fábrica.

La utilización de la palabra “traición” no fue casual: refleja la sensación de que se rompió un compromiso político, industrial y social, más allá del plano deportivo. Para las autoridades locales, el acuerdo con Mercedes abre un escenario de incertidumbre sobre el futuro de la planta y de los trabajadores vinculados al desarrollo de motores.