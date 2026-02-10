Christian Horner reaviva rumores y hay expectativa en Alpine: "Próximo acuerdo"

Las especulaciones alrededor de Alpine volvieron a ganar fuerza en la Fórmula 1, esta vez impulsadas por conversaciones que mantuvo Christian Horner fuera de la pista y que rápidamente despertaron atención en el paddock, en un contexto que también rodea al argentino Franco Colapinto.

De acuerdo con un informe de Sky News, Horner dialogó con MSP Sports Capital sobre el respaldo a un posible acuerdo de inversión vinculado al equipo francés. La firma había vendido su participación en McLaren Racing en septiembre de 2025 y ahora evalúa regresar a la categoría, un movimiento que alimentó versiones sobre el futuro de varias estructuras.

Tras su salida de Red Bull en julio de 2025, cuando fue reemplazado por Laurent Mekies, Horner volvió a quedar asociado a distintos escenarios dentro de la Fórmula 1. En este caso, sin embargo, el foco no está puesto en un cargo deportivo concreto, sino en el impacto que podrían tener sus gestiones en el mapa financiero del campeonato.

christian horner El nombre de Christian Horner reaparece ligado a movimientos financieros en la Fórmula 1. Shutterstock Las declaraciones de Christian Horner Consultado por TODAY sobre los rumores, Horner señaló: "Bueno, mira, hasta ahora he estado en casi todos los equipos de la parrilla". Y agregó: "He hablado muy poco en público desde que dejé Red Bull. Es halagador que a menudo se especule con que voy a ir a este o aquel equipo, pero eso es muy habitual en la Fórmula 1. Solo volvería si se diera la oportunidad adecuada, trabajando con las personas adecuadas que compartan mi forma de pensar y quieran ganar. No me interesa simplemente participar".

En la misma línea, sostuvo: "Mira, creo que ya he cumplido mi ciclo. Si volviera, sería en un papel ligeramente diferente al que he desempeñado durante los últimos 21 años. Así que ya veremos. El interés por este deporte es altísimo. Hay gente fantástica que quiere invertir en la Fórmula 1. Pero no tengo prisa. Si mi carrera se detiene al final de mi etapa en Red Bull, habré tenido una trayectoria increíble y, como digo, solo volvería por algo que fuera realmente emocionante y que, en última instancia, pudiera ganar".