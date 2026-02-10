Nueva era: la polémica diferencia que hizo la AFA entre los clubes del Interior y los de Buenos Aires

Luego del histórico anuncio del cambio de los derechos de televisación de los partidos, la AFA comunicó las cifras que recibirán los clubes del ascenso con una notoria diferencia.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, estuvo a cargo de la reunión de este martes.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo de AFA, que tuvo como desenlace el anuncio de la nueva empresa que televisará el fútbol de ascenso, la polémica se instaló rápidamente debido a una notoria y marcada diferencia que la entidad volvió a hacer entre los clubes del Interior del país y los oriundos de la provincia de Buenos Aires.

Con este nuevo régimen de televisación y la ratificación de LPF Play (La Pasión del Fútbol Play) como la nueva encargada de televisar los torneos de la Primera Nacional y Primera B Metropolitana 2026, ahora los clubes recibirán el dinero en concepto de derechos de televisación de parte de la AFA en su totalidad.

Logo LPF Play Si bien resta conocerse más detalles, los partidos que deben disputar este fin de semana Godoy Cruz, ante Ciudad Bolívar el viernes, y Deportivo Maipú, frente a Agropecuario de Carlos Casares el sábado, por la primera fecha de la Primera Nacional, serán televisados por la mencionada plataforma de streaming y, por ahora, de manera gratuita.

La polémica diferencia de la AFA A partir de esta temporada, los 34 clubes que participarán de la Primera Nacional 2026, excluyendo a Godoy Cruz y San Martín de San Juan que continuarán percibiendo la suma de Primera División, sólo por este año, recibirán 65 millones de pesos en concepto de derechos de televisación.