Piden rastrear fondos millonarios y empresas vinculadas a Pablo Toviggino en la causa AFA

La causa judicial que investiga un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) sumó un nuevo capítulo. La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, presentó ante el juez Luis Armella una batería de pedidos de medidas de prueba para profundizar las pesquisas sobre el manejo de fondos millonarios y la trama societaria detrás de la mansión de Pilar .

El expediente se centra en un presunto lavado de dinero que involucra al Club Atlético Banfield y a Sur Finanzas, empresa de Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. La compañía fue sponsor y financista de varios clubes de fútbol. Durante los allanamientos realizados en la sede de la AFA, Sur Finanzas, Banfield y el domicilio del empresario teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillete , la Justicia secuestró documentación, celulares y computadoras que actualmente están siendo analizadas.

TourProdEnter LLC, empresa de Faroni presidida por Gillete, firmó en 2021 un contrato con la AFA para actuar como su agente comercial en el exterior . Según la investigación, esta compañía manejó más de 200 millones de dólares, de los cuales se sospecha que 42 millones fueron desviados a empresas fantasmas.

La fiscal Incardona solicitó un exhorto a Estados Unidos para conocer los registros societarios, domicilios, actas de constitución y beneficiarios finales de TourProdEnter LLC y otras cuatro empresas vinculadas: Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC. El objetivo es determinar quiénes eran los beneficiarios finales de los fondos.

Entre las medidas solicitadas, la fiscal reclamó conocer las cuentas bancarias de la AFA y TourProdEnter con sus formularios de apertura, firmas autorizadas y registros de transferencias hacia o desde Argentina . También requirió toda la documentación sobre contratos de servicios o asesoramiento que hayan permitido movimientos de dinero, así como los acuerdos que firmó la empresa de Faroni con otras compañías representando a la entidad .

¿Qué empresas vinculadas a Toviggino están bajo la lupa?

La investigación se extendió hacia empresas relacionadas con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y una mansión de 105 mil metros cuadrados en Pilar. La Fiscalía solicitó levantar el secreto bancario, financiero, fiscal y de la Unidad de Información Financiera de tres compañías: Nuevo Holding Bilbao S.A., Soma SRL y Malte SRL.

Malte es la empresa que proveyó a la AFA el servicio de VAR y que le compró al exfutbolista Carlos Tévez el terreno donde se construyó la mansión. En mayo de 2024, la propiedad fue adquirida por Real Central SRL a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, quienes supuestamente no tienen capacidad económica para esa adquisición.

¿Qué información se pidió sobre Real Central SRL?

La fiscal solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que informe sobre Real Central y las otras empresas investigadas: su facturación electrónica, lista de empleados declarados, cumplimiento de cargas sociales y si tienen capacidad económica y operativa para la prestación de servicios facturados a la AFA.

También requirió a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que informe si Real Central está habilitada para transporte de cargas o personas, cuál es su flota de vehículos registrada y sus seguros vigentes. Esta empresa es dueña de 54 vehículos de lujo y colección secuestrados en la mansión. Las cédulas azules de los automóviles estaban a nombre de familiares de Toviggino, y desde una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano se pagaban los Telepase.

¿Hay conexión con un club de fútbol italiano?

La Fiscalía solicitó un exhorto a Italia para obtener información del club Perugia. Se investiga si Faroni derivó fondos de la AFA a una empresa que compró ese club de fútbol.

¿Qué medidas ya ordenó el juez Armella?

El magistrado dispuso medidas previas solicitadas por la Fiscalía. Ordenó al banco Credicoop un detalle de todas las cuentas bancarias que la AFA tiene en esa entidad con sus movimientos, y consultó si posee cajas de seguridad.

También citó a testigos para declarar: el 10 de marzo deberán presentarse Umberto Mucelli y Claudio Bisurg, ambos contadores de la AFA, mientras que el 3 de marzo lo hará Agustín Honig, presidente de Adcap Securities Argentina, empresa que ya se presentó en la causa.

Además, el juez solicitó a la División Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina un estudio integral sobre el patrimonio del club Banfield y su operatoria con Sur Finanzas.