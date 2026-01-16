Javier Faroni se adelantó y se presentó ante el juez que lleva la causa que salpica a la AFA

El empresario, acusado de usar su empresa en Miami como “pantalla” para no ingresar al dinero de la Selección al país, adelantó su presentación ante la Justicia antes de la audiencia prevista para el lunes.

El empresario y dueño de TourProdEnter, Javier Faroni, adelantó su presentación ante la Justicia y llegó hasta Quilmes para presentarse ante el juez federal, Luis Armella, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculado a la AFA. Allí, él y su esposa Érica Gillete, escucharon la imputación, se negaron a declarar, fijaron domicilio y designaron abogado.

La fiscal Cecilia Incardona acusa a su empresa en Miami de haber funcionado como una “pantalla” para no ingresar al país los fondos de la Selección. La presentación se realizó antes de la audiencia prevista para el lunes 19, luego del allanamiento a su domicilio en Nordelta y tras haber emitido un comunicado en el que negó haber cometido delitos.

Los fiscales siguen de cerca los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la atención se centra ahora en TourProdEnter, la empresa del productor teatral y exdiputado bonaerense Javier Faroni, que gestiona la comercialización internacional de la Selección. Según la investigación, la compañía habría manejado más de US$260 millones y derivado al menos US$42 millones hacia empresas de apariencia irregular. La sociedad fue registrada en Miami a nombre de terceros.

En medio de la pesquisa, surgió un dato llamativo: comprobantes bancarios vinculan a TourProdEnter con el pago del alquiler de un yate de lujo utilizado por Claudio Tapia en Mónaco durante agosto de 2024. La transferencia, de US$142.893 a la empresa West Nautical Limited, coincide en fecha y modelo con imágenes que circularon en redes sociales tras los Juegos Olímpicos de París.

El esquema financiero bajo análisis habría canalizado cerca de US$300 millones provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos, todos gestionados a través de la compañía de Javier Faroni. Las maniobras habrían sido firmadas por la conducción de la AFA, con Tapia a la cabeza, y su tesorero Pablo Toviggino.