La AFA bajo la lupa: así es el lujoso departamento que compró Javier Faroni en Miami

Días después de recibir un giro de 25 millones de Adidas, una empresa de Javier Faroni destinó casi US$7 millones a la compra de una propiedad en Miami.

Así es el piso de lujo que Javier Faroni compró en Miami.

Apenas días después de recibir una transferencia de 25 millones de euros por parte de Adidas AG, la firma TourProdEnter LLC, propiedad de Javier Faroni, adquirió un departamento de alta gama en Miami por un valor cercano a los 7 millones de dólares.

De acuerdo con los registros bancarios de una entidad estadounidense, la operación se realizó en junio de 2024 y fue financiada con fondos provenientes de ese depósito de Adidas.

Las operaciones de la empresa de Faroni La empresa, vinculada al exdiputado bonaerense Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette, opera bajo un esquema de comisiones del 30% sobre los contratos que gestiona para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Precisamente, es la entidad designada por la AFA como su representante en asuntos económicos y comerciales en el exterior.

Mirá cómo es el lujosos piso de Javier Faroni en Miami Así es el piso de lujo que compró Javier Faroni en Miami La compra del inmueble se concretó con rapidez. El 18 de junio se registró el ingreso del giro desde Alemania, y en menos de una semana se efectuaron pagos por un total de 6,49 millones de dólares, que se sumaron a un anticipo realizado el 11 de junio. De esta manera, TourProdEnter cerró la adquisición de la unidad 1401 en la torre The Mansions at Acqualina, por un total de 6,99 millones de dólares, cifra que coincide con los registros inmobiliarios disponibles en los portales especializados de Miami.

Así es el lujoso piso que compró la empresa de Javier Faroni La propiedad adquirida se convirtió en la nueva sede administrativa de la empresa encargada de representar los intereses comerciales internacionales de la Selección Argentina. La torre donde se encuentra, ubicada en Sunny Isles Beach, es uno de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos del sur de Florida.