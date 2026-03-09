El nuevo ministro de Justicia de Javier Milei propuso a un fiscal de narcotráfico para la UIF

El ministro de Justicia , Juan Bautista Mahiques , confirmó que este lunes le ofreció formalmente al fiscal federal Matías Álvarez asumir la conducción de la Unidad de Información Financiera ( UIF ) , el organismo encargado de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la Argentina .

Álvarez se desempeña actualmente como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) , la unidad especializada del Ministerio Público Fiscal dedicada a investigar redes de narcotráfico y delitos complejos. Según explicó Mahiques, el funcionario cuenta con un perfil técnico vinculado a la persecución del crimen organizado y a la coordinación de investigaciones federales.

Durante una entrevista televisiva, el ministro destacó la trayectoria del fiscal y lo describió como un funcionario “intachable”. Además, precisó que en la actualidad Álvarez se encuentra subrogando una fiscalía federal en la ciudad de Rosario, una de las jurisdicciones más sensibles del país en materia de narcotráfico.

“Trabaja con el doctor Diego Iglesias, que es el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad”, señaló el titular de la cartera de Justicia en una entrevista para LN+ al explicar las credenciales del fiscal propuesto para liderar el organismo antilavado.

La designación propuesta se produce en medio de una reorganización interna del Ministerio de Justicia tras el desembarco de Mahiques en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona .

En ese contexto, el nuevo ministro solicitó la renuncia de los responsables de varios organismos descentralizados bajo su órbita, entre ellos la Inspección General de Justicia (IGJ), la propia UIF, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Bienes Recuperados.

Antes de estos movimientos, la UIF había quedado en manos de Ernesto Gaspari, un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, tras la salida de Paul Starc. El organismo atraviesa así un nuevo proceso de redefinición institucional.

Quién es Matías Álvarez, el fiscal propuesto para conducir la UIF

Álvarez cuenta con una trayectoria vinculada al derecho penal y a la investigación de delitos complejos. Dentro de la Procunar participa en la coordinación de causas relacionadas con narcotráfico y criminalidad organizada, además de intervenir en litigios estratégicos en el fuero federal.

También formó parte de equipos de trabajo en la Justicia Federal y mantiene vínculos de cooperación internacional en materia de persecución del crimen organizado.

Desde 2017 integra la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, dependiente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), donde cumple funciones como co-coordinador adjunto y participa en instancias de cooperación regional para combatir el tráfico de drogas y otras redes criminales transnacionales.

La trayectoria académica de Matías Álvarez en derecho penal

En el plano académico, el fiscal desarrolla tareas docentes en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Allí dicta materias vinculadas al derecho penal y coordina programas de especialización en investigación de la delincuencia organizada. También participa en diplomaturas y programas de formación sobre lavado de activos, crimen organizado y derecho penal económico.

Reorganización del Ministerio de Justicia y cambios en organismos clave

Mientras se define la conducción de la UIF, el Ministerio de Justicia avanza también en modificaciones dentro de otras dependencias.

La Inspección General de Justicia, actualmente encabezada por Daniel Vítolo, podría experimentar cambios en su conducción en medio del conflicto que mantiene el Gobierno con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En ese marco, la IGJ había impulsado la designación de veedores para supervisar los estados contables y financieros de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, así como sus vínculos con empresas nacionales y extranjeras.

Otros organismos, como la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Bienes Recuperados, también se encuentran bajo revisión. No obstante, el propio Mahiques dejó abierta la posibilidad de que Alejandro Malik continúe en su cargo.

La transición entre Cúneo Libarona y Mahiques en el Ministerio de Justicia

El traspaso de mando entre Mariano Cúneo Libarona y Juan Bautista Mahiques se definió a través de reuniones reservadas en la Casa Rosada en las que participaron actores clave del oficialismo, entre ellos Karina Milei y el secretario de Justicia, Santiago Viola.

En esos encuentros se resolvió mantener las ternas ya elevadas para cubrir vacantes en la Justicia federal y avanzar en la definición de pliegos pendientes. En cambio, las discusiones sobre eventuales designaciones en la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría del Pueblo quedaron, al menos por ahora, en suspenso.