"Me siento el presidente más sionista del mundo", Javier Milei expuso en una universidad de Estados Unidos

Tras participar del cónclave organizado por Donald Trump en Miami , el presidente Javier Milei disertó este lunes en Nueva York en una universidad, donde se consideró el mandatario “más sionista del mundo”.

Se trató de una exposición en la Universidad Yeshiva, cuyo auditorio estaba lleno para el discurso del jefe de Estado. Esta casa de estudios se presenta como “la universidad judía más importante del mundo”.

Fue una nueva alocución del líder libertario enalteciendo su gestión al frente del país. “Estábamos camino a ser Cuba con una escala en Venezuela en el medio. Somos el gobierno más reformista no solo de la Argentina, sino de la historia de la humanidad”, aseguró el fundador de La Libertad Avanza, rodeado de gran parte de su Gabinete.

“Nosotros defendemos el sistema capitalista de libre empresa porque es esencialmente un sistema justo”, recalcó Milei, quien agregó: “Hay que hacer lo que es justo. Cuando obran de manera justa aparecen milagros. Pueden hacer un ajuste del 30% del gasto público en un mes y aún así ganar las elecciones por escándalo“.

Para el presidente, “los impuestos son un robo”. “Nadie paga los impuestos voluntariamente, lo hacen a punta de pistola, porque son un robo”, sostuvo.

“Hemos decidido dejar de estafar a los argentinos con el impuesto inflacionario. No estaba dispuesto a robarles a los argentinos subiéndoles los impuestos”, destacó Milei.

Acto seguido, apuntó contra sectores de izquierda y progresistas: “Probablemente el fraude más grande de la historia de la humanidad sea el socialismo”. “Permítanme escapar del protocolo y decir lo que pienso: esa política es una mierda”, apuntó.

Cómo sigue la agenda de Milei

Más tarde, a las 21.55, el mandatario participará de la Gala Anual J100 organizada por The Algemeiner, donde está previsto que brinde unas palabras ante líderes políticos, empresariales y comunitarios.

El martes 10 de marzo, la agenda del mandatario comenzará con un encuentro breve a las 9.50 con el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon. A continuación, a las 10, Milei encabezará la inauguración oficial de Argentina Week 2026 en Nueva York, un evento organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos junto con JPMorgan y Bank of America, que reunirá a inversores, ejecutivos y funcionarios para analizar oportunidades de negocios en el país.

Ese mismo día, a las 13, el Presidente partirá en un vuelo especial rumbo a Santiago de Chile, donde arribará cerca de las 23.30, con motivo de la jura del presidente electo José Antonio Kast. Finalmente, se confirmó este lunes que asistirá a España el mismo jueves debido a la realización del Foro Económico de Madrid.