Punto por punto: cómo será la agenda completa de Javier Milei en Nueva York

Javier Milei comenzó este domingo en Nueva York la segunda parte de su gira oficial por Estados Unidos . Se trata del viaje número 15 del mandatario al país norteamericano desde que asumió el cargo y tiene como eje central la realización de la Argentina Week , una serie de actividades impulsadas por el Gobierno con el objetivo de captar inversiones y reforzar los vínculos con el sector financiero internacional.

La agenda del jefe de Estado en la ciudad comenzó con una visita privada al cementerio de Queens , donde se encuentra la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson , conocido como el “Rebe de Lubavitch”. El líder espiritual del movimiento judío Jabad Lubavitch es una figura a la que Milei suele rendir homenaje en sus viajes a Nueva York y a quien considera una referencia personal y espiritual.

El Presidente estuvo acompañado por parte de su comitiva oficial, integrada por el canciller Pablo Quirno , la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni .

Antes de su llegada a Nueva York, el mandatario había participado el sábado en Miami en el lanzamiento del “Escudo de las Américas” , una iniciativa de seguridad regional que busca articular una coalición de países latinoamericanos para enfrentar al narcotráfico, los carteles criminales y la migración ilegal.

Durante el encuentro, el presidente estadounidense insistió en la necesidad de contener la influencia de potencias consideradas rivales estratégicos en el continente, entre ellas China y Rusia .

La cumbre reunió además a mandatarios y representantes de varios países de la región, entre ellos Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, en lo que el Gobierno estadounidense presentó como un paso hacia una mayor coordinación en materia de seguridad hemisférica.

Cómo continúa la agenda de Milei en Estados Unidos

La actividad oficial del Presidente continuará este lunes 9 de marzo con una disertación programada a las 14 en la Yeshiva University, una institución académica vinculada al judaísmo ortodoxo. Más tarde, a las 21.55, participará de la Gala Anual J100 organizada por The Algemeiner, donde está previsto que brinde unas palabras ante líderes políticos, empresariales y comunitarios.

El martes 10 de marzo, la agenda del mandatario comenzará con un encuentro breve a las 9.50 con el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon. A continuación, a las 10, Milei encabezará la inauguración oficial de Argentina Week 2026 en Nueva York, un evento organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos junto con JPMorgan y Bank of America, que reunirá a inversores, ejecutivos y funcionarios para analizar oportunidades de negocios en el país.

Ese mismo día, a las 13, el Presidente partirá en un vuelo especial rumbo a Santiago de Chile, donde arribará cerca de las 23.30.

Escala en Chile y regreso al país

El miércoles 11 de marzo, Milei asistirá a la ceremonia de transmisión del mando presidencial de Chile, que se realizará al mediodía en el Congreso Nacional en Valparaíso y en la que asumirá el nuevo presidente chileno José Antonio Kast.

Tras participar de ese acto, el mandatario argentino partirá a las 15 en un vuelo de regreso hacia Buenos Aires. Según la agenda oficial, la llegada del jefe de Estado a la Ciudad de Buenos Aires está prevista para las 17 del mismo día.