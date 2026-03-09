Desde Estados Unidos, Javier Milei confirmó que viajará esta semana a Madrid para un evento económico

Su partida a la capital española se dará luego del regreso al país tras asistir a la ceremonia de traspaso de mando que protagonizará el reciente electo José Antonio Kast en Chile, este miércoles.

A través de su cuenta de X, el mandatario confirmó su presencia en el evento que abordará temas relativos al futuro económico y social de España, con particular eje en la inversión, la batalla cultural, pero también la inteligencia artificial. “LLA. VLLC!”, escribió el líder libertario que compartió el flyer de la organización.

Milei estará a cargo del cierre de la cumbre, luego de una serie de paneles entre los que incluye un debate que gira en torno a “La Argentina de Milei” a cargo del doctor en Economía, Juan Ramón Rallo , y el economista, Eduardo Garzón .

Las entradas oscilan entre los 49 euros hasta los 2500 con mayores beneficios, figura en el sitio oficial.

En total, habrá 17panelistas que participarán del evento que tendrá lugar en Madrid el próximo sábado. Solo dos son mujeres: la abogada penalista Paula Fraga y la empresaria Marta Marcilla. La primera disertará en la mesa que debatirá sobre “La izquierda crítica”, y la segunda sobre la temática emprendedora.

Qué hace Milei en Estados Unidos

Tras asistir a otra cumbre con Donald Trump, el jefe de Estado ya se encuentra en Nueva York, donde ayer visitó la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el “Rebe de Lubavitch”. El líder espiritual del movimiento judío Jabad Lubavitch es una figura a la que Milei suele rendir homenaje en sus viajes a Nueva York y a quien considera una referencia personal y espiritual.

La actividad oficial del Presidente continuará este lunes con una disertación en la Yeshiva University, una institución académica vinculada al judaísmo ortodoxo. Más tarde, a las 21.55, participará de la Gala Anual J100 organizada por The Algemeiner, donde está previsto que brinde unas palabras ante líderes políticos, empresariales y comunitarios.

El martes 10 de marzo, la agenda del mandatario comenzará con un encuentro breve a las 9.50 con el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon. A continuación, a las 10, Milei encabezará la inauguración oficial de Argentina Week 2026 en Nueva York, un evento organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos junto con JPMorgan y Bank of America, que reunirá a inversores, ejecutivos y funcionarios para analizar oportunidades de negocios en el país.

Ese mismo día, a las 13, el Presidente partirá en un vuelo especial rumbo a Santiago de Chile, donde arribará cerca de las 23.30.