Julio Cobos reapareció con críticas a Javier Milei y una "sugerencia" para Alfredo Cornejo

El exdiputado nacional, Julio Cobos , reapareció este fin de semana en la escena política y analizó la actualidad política y económica del país con fuertes críticas al rumbo del gobierno de Javier Milei . En ese contexto, advirtió por el impacto "negativo" de las políticas económicas en el empleo y la producción, y también planteó que Mendoza debería intentar tener mayor "influencia" en su relación con la Nación.

Tras haber dejado su banca como diputado nacional en diciembre, Cobos aseguró a MDZ que continúa siguiendo de cerca la realidad política y participó de los eventos de la Fiesta Nacional de la Vendimia este fin de semana.

Al analizar la gestión nacional, Cobos reconoció que el principal objetivo del gobierno nacional fue reducir la inflación, aunque consideró que los resultados no son suficientes y que persisten problemas importantes en la economía real.

“El presidente tomó una bandera de bajar la inflación, que logró bajarla, pero no logra terminar con esta inflación residual, que es grande, porque el 3% acumulado todos los meses es grande”, señaló.

Advirtió además que las consecuencias del programa económico no han sido positivas, e hizo referencia a despidos y cierres de empresas. “Los resultados no los veo favorables, porque se han perdido 220.000 puestos de trabajo y 22 mil pymes han cerrado”, sostuvo.

El exgobernador y vicepresidente también mencionó que hay reclamos de distintos sectores industriales por la falta de competitividad. “Escuchemos a los presidentes de las asociaciones gremiales, como la UIA, que están diciendo que la industria no tiene competitividad, que hay presión tributaria y que hay incremento de los costos de producción”, expresó.

Julio Cobos MDZ

En ese sentido, apuntó contra el aumento de los costos energéticos y logísticos que enfrentan las empresas. “Convengamos que la luz, el gas, todo eso incide, y sumado a la importación por ahí discriminada está originando estos problemas”, indicó.

El exgobernador también cuestionó la falta de inversión en infraestructura, especialmente en rutas, lo que —según afirmó— termina encareciendo la logística productiva, y también hizo referencia al impuesto a los combustibles, que sigue vigente y cuya recaudación no se destina al arreglo de rutas.

“Hay algo que no entiende el gobierno: los costos logísticos en Argentina están siendo cada vez más caros porque las rutas están destruidas. Entonces te incrementan los seguros, se demoran los costos de transporte. Y el impuesto a los combustibles debería ser destinado para hacer obras nacionales, pero el Gobierno no lo está utilizando para eso”, remarcó.

Para Cobos, el problema de fondo es la mirada económica del Ejecutivo. “La economía no es finanzas solamente. Economía es producción. Las finanzas están al servicio de generar las condiciones macroeconómicas, pero acá hay que aumentar la producción”, enfatizó. Y concluyó: “Ese rumbo hay que rectificarlo”.

La relación entre Mendoza y la Nación

El exvicepresidente también se refirió al vínculo político entre Mendoza y el gobierno nacional, teniendo en cuenta el acompañamiento electoral que sectores del oficialismo provincial brindaron a Milei. En ese sentido, consideró que la provincia debería tener un rol más activo para influir en las decisiones nacionales que afectan a la producción.

“Hemos adherido (ndr: desde el radicalismo mendocino) a nivel nacional, entonces lo que tendría que hacer Mendoza y su gobierno es ser más influyente en estas cosas”, sostuvo.

Alfredo Cornejo y Javier Milei, en San Rafael. Tras la cancelación de la visita de Javier Milei a Mendoza, el Presidente invitó a Alfredo Cornejo a Estados Unidos. Cómo será el viaje. Prensa Gobierno

Finalmente, indicó que el gobierno provincial no puede desconocer las dificultades que atraviesan distintos sectores económicos. “Seguramente lo ven, porque no creo que Alfredo Cornejo esté ajeno a la realidad que está atravesando el sector de la producción”, concluyó.

Defensa a Victoria Villarruel y el "vínculo" de vicepresidentes

Cobos también se refirió al conflicto político entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, y cuestionó las críticas que recibe desde el propio oficialismo.

“Veo agresiones hacia la vicepresidencia que me parecen innecesarias y que no responden a ninguna razón, que yo vea”, afirmó Cobos, quien conoce de primera mano las tensiones que pueden darse entre las dos máximas autoridades del Poder Ejecutivo por su pasado como vice de Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido, consideró que Villarruel se ha limitado a cumplir con sus funciones institucionales. “Ella cumple el rol que tiene, que está restringido nada más a presidir el Senado, sin ninguna participación en las políticas de gobierno, y muy prudente a la hora de opinar”, sostuvo.

VICTORIA VILLARRUEL COVIAR Alf Ponce/MDZ

Cobos también cuestionó las críticas hacia la vicepresidenta en torno al funcionamiento del Senado y defendió las reglas parlamentarias. “Si le piden una sesión especial, tiene la obligación de hacerlo. No se puede recurrir a ninguna artimaña para impedir que una sesión se haga o que una votación salga en tal o cual sentido”, remarcó.

Finalmente, planteó que las diferencias políticas no deberían interpretarse como intentos de desestabilización, al sostener que “si alguien opina distinto sobre una reforma laboral o una ley, no puede decir que lo quieren voltear. Simplemente son opiniones distintas. Así son las reglas de la democracia”, concluyó.