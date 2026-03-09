Por la marcha del Día de la Mujer, Cristina Kirchner salió al balcón y saludó a la militancia

La expresidenta Cristina Kirchner saludó desde el balcón de su casa a la militancia que se acercó a saludarla por la marcha del Día de la Mujer .

Un grupo de militantes de organizaciones feministas llegó a San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple con su condena de prisión en la causa Vialidad, para saludar a la expresidenta que salió con sus brazos en alto por unos minutos.

Las distintas organizaciones feministas se movilizan desde el Congreso de la Nación a Plaza de Mayo en reclamo por mejoras en la condición laboral y en rechazo " al ajuste y la política de hambre” del Gobierno de Javier Milei.

En ese contexto, distintos grupo de la militancia vinculado al kirchnerismo se desvío y pasó por San José 1111 para saludar a Cristina Fernández de Kirchner.

En ese contexto, la expresidenta reapareció frente a una pequeña multitud que se congregó en su domicilio para darle su apoyo.

CRISTINA KIRCHNER 3 EFE

Más temprano, en la tarde del lunes, habló su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, que volvió a cuestionar la sentencia de prisión que recibió su madre en la causa Vialidad. "Está presa y la cantidad de votos que representa es existente", comentó en una entrevista con Futurock y remarcó que "es una proscripción que pega en el corazón del campo nacional y popular".

“La detención injusta explica en parte esta situación actual. Es como un ejemplo, como un botón de muestra de cómo va operando el poder en la Argentina y también en términos generales con todo lo que vemos que pasa en el mundo", analizó el diputado nacional.