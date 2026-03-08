Bullrich lanzó un contundente mensaje por el 8M: "Las feministas te escupían si no pensabas como ellas"

La senadora, Patricia Bullrich, publicó un fuerte mensaje por el Día Internacional de la Mujer en el que criticó a sectores del feminismo y reivindicó la libertad individual.

Patricia Bullrich lideró los esfuerzos del oficialismo en el Senado para aprobar el Régimen Penal Juvenil y la Reforma laboral.

La senadora nacional Patricia Bullrich publicó un contundente mensaje en redes sociales con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que cuestionó a sectores del feminismo y defendió la libertad individual de las mujeres.

A través de un posteo, la dirigente política envió un saludo a distintas mujeres y destacó valores como el trabajo, la ambición y la independencia.

El mensaje de Patricia Bullrich por el 8M “Feliz Día de la Mujer a la que labura, a la madre, a la que tiene ambición, a la que se empodera y a la que vive libre”, expresó la senadora.

Durante años nos quisieron decir cómo vivir, qué decir y qué pensar. Feministas quejosas que cancelaban, dejaban de hablarte o hasta te escupían si no pensabas… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 8, 2026 En su mensaje, Bullrich también lanzó críticas hacia lo que definió como un período en el que ciertos sectores intentaban imponer una visión única dentro del debate público.

“Durante años nos quisieron decir cómo vivir, qué decir y qué pensar. Feministas quejosas que cancelaban, dejaban de hablarte o hasta te escupían si no pensabas como ellas”, sostuvo.