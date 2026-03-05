Patricia Bullrich arremetió contra Diego Brancatelli por su polémica declaración sobre Nahuel Gallo

Nahuel Gallo finalmente llegó a Argentina luego de estar detenido más de 400 días en Venezuela. El gendarme estuvo preso en el complejo carcelario Rodeo I y en una conferencia contó un poco lo que vivió adentro. Luego de esto, Diego Brancatelli lanzó una polémica frase y Patricia Bullrich lo destrozó.

"Lo que digo es que no sé si sabía dónde iba, porque si sabe que como cabo de gendarme va a ganar 700 lucas, después de escuchar al presidente el domingo y ver cómo está la Argentina, no sé si no elige quedarse en el Rodeo I (centro de detención)", expresó el periodista en Argenzuela, programa de Jorge Rial.

La exministra dialogó con Luis Majul para su programa en LN+; fue directa y apuntó sin filtro contra Diego Brancatelli: " Hay que llevarlo en el mismo avión al Rodeo y que se quede 448 días para ver si es mejor eso que vivir en la Argentina libre... Si él dice que es mejor eso, que haga la experiencia".

"Para nosotros que Nahuel esté acá es muy bueno, lástima que no está Germán (detenido en Venezuela)", siguió expresando la senadora. La frase de Diego Brancatelli sin dudas no pasó desapercibida y fue repudiada por periodistas, figuras políticas y usuarios de las redes sociales.