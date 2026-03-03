Patricia Bullrich cuestionó a la AFA por el caso Gallo y volvió a cruzar a Villarruel

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , cuestionó con dureza la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino en el operativo que permitió el regreso al país del gendarme argentino Nahuel Gallo , liberado tras más de un año detenido en Venezuela. Según planteó, la actuación de la entidad deportiva implicó una “deslealtad” hacia el Gobierno nacional al no haber coordinado las gestiones con las autoridades argentinas.

La legisladora sostuvo que, si la AFA tenía capacidad para intervenir en el caso, debería haber informado al Ejecutivo para organizar una estrategia conjunta que permitiera también gestionar la liberación de otro argentino que permanece detenido en ese país, el abogado Germán Giuliani.

“Hace seis meses podrían haber ayudado cuando vino la selección venezolana, siendo además el técnico argentino. Pero en ese momento estaba Maduro. Yo creo que dijeron: ‘Nosotros no le vamos a hacer eso a Maduro’”, afirmó Bullrich.

La liberación de Gallo se concretó luego de 15 meses de detención en Venezuela, un caso que generó fuertes tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Caracas. Su regreso al país fue facilitado por gestiones que incluyeron a la dirigencia del fútbol argentino y a autoridades venezolanas.

Durante sus declaraciones, Bullrich también apuntó contra la diputada Marcela Pagano, a quien vinculó con las gestiones que permitieron la liberación del gendarme.

La senadora insinuó que la legisladora habría tenido contactos con el gobierno venezolano y cuestionó los vínculos de su entorno con ese país. “Ellos tuvieron la posibilidad de llegar al régimen por medio de una señora que dice que tenían capacidad de hacerlo. Sabemos que su marido es parte de ese régimen, fue abogado de PDVSA. Nosotros somos la contracara de eso”, sostuvo.

Más temprano, ante la prensa, Bullrich ya había deslizado sospechas similares al afirmar que Pagano “estuvo en el medio” de las negociaciones que derivaron en la liberación de Gallo.

Tensión política y respaldo a Milei

En otro tramo de sus declaraciones, la legisladora respaldó los dichos del presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde denunció la existencia de un intento de desestabilización política impulsado por sectores de la oposición en el marco de la campaña para las elecciones legislativas.

Bullrich sostuvo que el mandatario cuenta con información que sustenta esas afirmaciones y evitó cuestionar su planteo. “Desde el 7 de septiembre hasta el 26 de octubre no sé quiénes, pero había muchos cruzando los dedos para que nos vaya mal. El presidente tiene información y lo habrá dicho con lo que tiene”, expresó.

Nuevo cruce con Victoria Villarruel

Patricia Bullrich cruzó nuevamente a Victoria Villarruel

Las declaraciones de Bullrich también incluyeron un nuevo capítulo en las tensiones internas dentro del oficialismo, particularmente con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La senadora consideró que la titular del Senado mantiene posiciones políticas diferentes a las del Gobierno nacional y sugirió que su orientación se aleja de la agenda económica impulsada por el presidente.

“Hoy el Gobierno va en un camino de políticas liberales, de economía abierta y de Estado chico. Me parece que Villarruel, por las cosas que hace públicamente, va en otra dirección”, sostuvo.

Incluso ironizó sobre el posicionamiento político de la vicepresidenta al deslizar que su rumbo podría acercarse al peronismo. “Más para el camino del peronismo… habrá que ver si la aceptan”, agregó.