Fin de la pesadilla: el gendarme Nahuel Gallo llegó a Argentina y ya está con su familia

En la madrugada de este lunes, el gendarme argentino Nahuel Gallo regresó al país tras haber permanecido 450 días secuestrado en Venezuela y protagonizó un emotivo reencuentro con su familia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Allí lo esperaban su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor, de apenas tres años, con quien se fundió en un abrazo que marcó el final de un largo período de angustia y dolor.

En la terminal aérea también estuvieron presentes la senadora Patricia Bullrich , la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , y el canciller Pablo Quirno ; quienes acompañaron el arribo del efectivo tras su liberación.

"Recibimos con profunda emoción al ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien tras 448 días de detención arbitraria y desaparición forzada en Venezuela ha regresado a la Argentina", expresó el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X.

Y agregó: "Hoy Nahuel vuelve a pisar suelo argentino junto a quienes nunca dejaron de luchar por su libertad. Argentina seguirá trabajando por la pronta liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani y de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas".

Bienvenido a casa, Nahuel Recibimos con profunda emoción al ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien tras 448 días de detención arbitraria y desaparición forzada en Venezuela ha regresado a la Argentina. Hoy Nahuel vuelve a… pic.twitter.com/cxRpz5T2Al

Por su parte, Patricia Bullrich expresó: "Nahuel, bienvenido a casa. 448 días secuestrado ilegalmente por el régimen chavista. Hoy ya estás en tu país, con tu familia. Trabajamos mucho para que esto fuera posible. Estamos felices".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2028396241286041834&partner=&hide_thread=false Nahuel, bienvenido a casa.



448 días secuestrado ilegalmente por el régimen chavista.



Hoy ya estás en tu país, con tu familia. Trabajamos mucho para que esto fuera posible.



Estamos felices. pic.twitter.com/iIJcBZUsQE — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 2, 2026

A su vez, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dijo, vía X, que "recibimos con profunda emoción al ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien tras 448 días de detención arbitraria y desaparición forzada en Venezuela ha regresado a la Argentina. Hoy Nahuel vuelve a pisar suelo argentino junto a quienes nunca dejaron de luchar por su libertad. Argentina seguirá trabajando por la pronta liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani y de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas".