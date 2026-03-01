El rol de la AFA en la liberación de Nahuel Gallo y el detalle del avión en el que fue trasladado

La AFA avanzó con la federación venezolana en la gestión de la liberación. El detalle del avión en el que lo trasladaron.

El gendarme argentino Nahuel Gallo, que estuvo detenido en Venezuela 450 días, fue liberado este domingo por las autoridades de ese país por la tarde y ya se encuentra en viaje a la República Argentina, en una operación que contó con la participación crucial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según anunció el propio organismo, presidido por Chiqui Tapia, hubo contactos con la federación venezolana, quien enlazó a la AFA con representantes del gobierno chavista liderado por Delcy Rodríguez, con el objetivo de garantizar el traslado del gendarme. Todo en el marco del plan que encabeza esta gestión para liberar a presos políticos, como parte de los acuerdos que firmaron con el Gobierno de Estados Unidos luego de la detención del expresidente Nicolás Maduro y posterior intervención.

En un comunicado, explicaron: "Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura".

Nahuel Gallo En este sentido, agregaron: "Reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones".

Junto con el comunicado compartieron la primera imagen que se hizo pública de Gallo luego de su liberación, que tiene como epicentro al propio gendarme, con el cabello rapado, junto con dos importantes dirigentes de la AFA y cercanos a Tapia. A la izquierda el prosecretario de la AFA, Luciano Nakis; y a la derecha el director de relaciones institucionales de la entidad, Fernando Isla Cáceres.