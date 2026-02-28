Revés para "Chiqui" Tapia: le negaron un permiso para viajar a Venezuela.

El juez en Penal y Económico, Diego Amarante, desestimó la solicitud del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia , para viajar a Barquisimeto, Venezuela, desde hoy hasta el 3 de marzo de 2026.

El magistrado justificó la negativa tras enumerar una serie de inconsistencias que rodearon el pedido, al señalar principalmente que dicho destino había sido autorizado. Para Amarante, la defensa se limitó a "informar" el cambio de itinerario sin solicitar un permiso previo, lo que a su lectura, implicaba una violación de las condiciones impuestas.

La resolución a la que tuvo acceso MDZ, destacó que el viaje no se concretó únicamente por la supuesta reprogramación del evento, "y no por la debida observancia por parte del peticionante de los compromisos asumidos".

Sobre Tapia rige la prohibición de salida del país, medida dispuesta por el propio Amarante en el marco de la causa por presunta retención indebida de aportes. El juez ya le había concedido un permiso para viajar a Barranquilla, Colombia, y a Río de Janeiro, Brasil, hasta hoy.

Sin embargo, en las últimas horas, su defensa presentó un escrito en el que informaba que viajaría desde Brasil a Caracas antes de regresar a Buenos Aires, con el argumento de que había sido designado por el presidente de la Conmebol para participar de un acto de inauguración de obras en Venezuela.

La documentación aportada para respaldar el nuevo pedido también le generó sospechas al juez. El pasado jueves, los abogados de Tapia presentaron dos notas de invitación al mismo acto, emitidas el mismo día, pero con fechas de realización distintas. La defensa alegó que el cambio respondía a razones "logísticas", cosa que Amarante consideró "cuanto menos poco razonable", dado que la modificación se anunció el mismo día de la invitación original y con el evento ya muy cercano a realizarse.

Además, el magistrado señaló la "situación de inestabilidad política" en Venezuela, con denuncias de detenciones arbitrarias que incluyen a ciudadanos argentinos, y advirtió que el estado de las relaciones entre ambos países no ofrece garantías de que eventuales requerimientos judiciales cursados desde Argentina sean atendidos.

El fiscal Claudio Navas Rial había opinado de la misma manera que cuando Tapia pidió permiso para ir a Brasil y Colombia. Consideró que se podía hacer lugar al viaje bajo alguna caución. Sin embargo, el juez Amarante no siguió ese criterio y resolvió rechazar la solicitud. Según informó su propia defensa, “Chiqui” regresó al país el 27 de febrero y permanece en la Argentina.

En tanto, el juez tiene pendiente para resolver un planteo de nulidad que presentó su defensa, contra la citación a indagatoria prevista para el próximo jueves 5 de marzo.